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Большинство школьников пользуются услугами репетиторов по нескольким предметам

Их родители утверждают, что школьной подготовки недостаточно для поступления в вуз
Екатерина Дорофеева
Программу в старшей школе нужно согласовать с требованиями вузов
Программу в старшей школе нужно согласовать с требованиями вузов / Максим Стулов / Ведомости

67% родителей считают, что школа скорее не дает достаточной подготовки, чтобы ребенок смог поступить в университет без помощи репетиторов. Об этом говорят результаты опроса Аналитического центра (АЦ) ВЦИОМ. Противоположного мнения придерживаются 28% респондентов, затруднились дать ответ 5% опрошенных.

Каждый второй родитель (56%) сообщил, что его ребенок пользовался услугами репетиторов по нескольким предметам последние 1–2 года. Еще 41% респондентов сказали, что их дети обращались к репетитору по одному предмету. Только 3% опрошенных не пользовались услугами репетитора.

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