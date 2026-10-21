Большинство школьников пользуются услугами репетиторов по нескольким предметам

Большинство школьников пользуются услугами репетиторов по нескольким предметамИх родители утверждают, что школьной подготовки недостаточно для поступления в вуз
67% родителей считают, что школа скорее не дает достаточной подготовки, чтобы ребенок смог поступить в университет без помощи репетиторов. Об этом говорят результаты опроса Аналитического центра (АЦ) ВЦИОМ. Противоположного мнения придерживаются 28% респондентов, затруднились дать ответ 5% опрошенных.
Каждый второй родитель (56%) сообщил, что его ребенок пользовался услугами репетиторов по нескольким предметам последние 1–2 года. Еще 41% респондентов сказали, что их дети обращались к репетитору по одному предмету. Только 3% опрошенных не пользовались услугами репетитора.
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