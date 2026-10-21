Большинство школьников пользуются услугами репетиторов по нескольким предметам

Каждый второй родитель (56%) сообщил, что его ребенок пользовался услугами репетиторов по нескольким предметам последние 1–2 года. Еще 41% респондентов сказали, что их дети обращались к репетитору по одному предмету. Только 3% опрошенных не пользовались услугами репетитора.