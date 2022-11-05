Минобороны заявило о ликвидации российскими военными группы наемников

4 ноября в ведомстве сообщили, что российские военные ракетным ударом атаковали штаб одного из подразделений иностранных наемников в районе Николаева. В этот же день Минобороны заявило, что Воздушно-космические силы (ВКС) России поразили цеха двух военных заводов на Украине – в Павлограде Днепропетровской области и Харькове. Также в оборонном ведомстве заявили о срыве попыток украинских военнослужащих провести атаку на купянском направлении близ Берестового Харьковской области и Куземовки Луганской народной республики (ЛНР). По данным Минобороны, вооруженные силы Украины (ВСУ) были отброшены на исходные позиции, потери с их стороны составили более 110 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины и др.