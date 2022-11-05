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Минобороны заявило о ликвидации российскими военными группы наемников

Ведомости

Российские военные в ходе спецоперации нашли и уничтожили группу иностранных наемников. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны России.

По сведениям ведомства, ВС РФ нанесли удар по позиции наемников в лесополосе. Также министерство опубликовало видео, показывающее разведку с коптеров и обнаружение наемников. Координаты передавались расчетам противотанковых ракетных комплексов и автоматических гранатометов.

«После предварительной разведки местности с воздуха с использованием беспилотного летательного аппарата разведчики разделились для нанесения ударов по группам противника и наемников», — подчеркнули в Минобороны.

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4 ноября в ведомстве сообщили, что российские военные ракетным ударом атаковали штаб одного из подразделений иностранных наемников в районе Николаева. В этот же день Минобороны заявило, что Воздушно-космические силы (ВКС) России поразили цеха двух военных заводов на Украине – в Павлограде Днепропетровской области и Харькове. Также в оборонном ведомстве заявили о срыве попыток украинских военнослужащих провести атаку на купянском направлении близ Берестового Харьковской области и Куземовки Луганской народной республики (ЛНР). По данным Минобороны, вооруженные силы Украины (ВСУ) были отброшены на исходные позиции, потери с их стороны составили более 110 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины и др.

3 ноября в Минобороны сообщили о неудачных попытках наступления ВСУ по четырем направлениям. 1 ноября военное ведомство сообщило о нанесении массированных ракетных ударов по объектам систем управления, связи и энергетики Украины. В результате было нарушено управление группировками ВСУ и их тыловым обеспечением.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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