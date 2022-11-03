Минобороны сообщило об очередных попытках наступления ВСУ на четырех направлениях

На Южнодонецком направлении закончилась провалом атака ВСУ на Никольское и Ровнополь в ДНР, потери украинской стороны составили около 80 человек и три БМП. На Николаево-Криворожском направлении были отражены сразу пять атак противника в направлении населенных пунктов Мыловое, Суханово, Брускинское и Ищенка Херсонской области, потери ВСУ составили более 80 человек и шесть БМП.