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Минобороны сообщило об очередных попытках наступления ВСУ на четырех направлениях

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь предприняли неудачные попытки наступления на четырех направлениях, все атаки были отбиты, сообщается в ежедневной сводке Минобороны РФ.

Так, на Купянском направлении украинские военные попытались атаковать позиции РФ близ населенного пункта Новоселовское в ДНР, в результате действий российских войск они были вынуждены отступить, потеряв более 130 человек, трех танков и двух БМП.

На Краснолиманском направлении ВСУ потерпели неудачу в ходе атаки тремя усиленными батальонами в направлении населенных пунктов Макеевка, Площанка и Червонопоповка в ЛНР. Потери противника составили более 200 человек, четыре танка и девять БМП.

На Южнодонецком направлении закончилась провалом атака ВСУ на Никольское и Ровнополь в ДНР, потери украинской стороны составили около 80 человек и три БМП. На Николаево-Криворожском направлении были отражены сразу пять атак противника в направлении населенных пунктов Мыловое, Суханово, Брускинское и Ищенка Херсонской области, потери ВСУ составили более 80 человек и шесть БМП.

1 ноября Минобороны РФ сообщило о нанесении массированных ракетных ударов по объектам систем управления, связи и энергетики Украины. В результате было нарушено управление группировками ВСУ и их тыловым обеспечением. Министр обороны Сергей Шойгу указал на снижение военного потенциала Украины в результате ударов высокоточным оружием с российской стороны по украинским объектам военной инфраструктуры.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных