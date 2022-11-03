Минобороны сообщило об очередных попытках наступления ВСУ на четырех направлениях
Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь предприняли неудачные попытки наступления на четырех направлениях, все атаки были отбиты, сообщается в ежедневной сводке Минобороны РФ.
Так, на Купянском направлении украинские военные попытались атаковать позиции РФ близ населенного пункта Новоселовское в ДНР, в результате действий российских войск они были вынуждены отступить, потеряв более 130 человек, трех танков и двух БМП.
На Краснолиманском направлении ВСУ потерпели неудачу в ходе атаки тремя усиленными батальонами в направлении населенных пунктов Макеевка, Площанка и Червонопоповка в ЛНР. Потери противника составили более 200 человек, четыре танка и девять БМП.
На Южнодонецком направлении закончилась провалом атака ВСУ на Никольское и Ровнополь в ДНР, потери украинской стороны составили около 80 человек и три БМП. На Николаево-Криворожском направлении были отражены сразу пять атак противника в направлении населенных пунктов Мыловое, Суханово, Брускинское и Ищенка Херсонской области, потери ВСУ составили более 80 человек и шесть БМП.
1 ноября Минобороны РФ сообщило о нанесении массированных ракетных ударов по объектам систем управления, связи и энергетики Украины. В результате было нарушено управление группировками ВСУ и их тыловым обеспечением. Министр обороны Сергей Шойгу указал на снижение военного потенциала Украины в результате ударов высокоточным оружием с российской стороны по украинским объектам военной инфраструктуры.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
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