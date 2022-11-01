Шойгу заявил о снижении военного потенциала Украины

Он добавил, что российская сторона принимает «исчерпывающие меры», чтобы не допустить жертв среди мирного населения. При этом, отметил Шойгу, украинские военные не перестают совершать «террористические акции по уничтожению мирного населения и разрушению социальных объектов». Он указал на продолжающиеся обстрелы Запорожской АЭС, а также на удары ВСУ по местам скопления мирных граждан.