Шойгу заявил о снижении военного потенциала Украины
Военный потенциал Украины эффективно снижается ударами Вооруженных сил (ВС) России по объектам ее критической инфраструктуры. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.
«Ударами высокоточного оружия продолжаем эффективно поражать объекты военной инфраструктуры, а также объекты, влияющие на снижение военного потенциала Украины», — сообщил глава военного ведомства.
Он добавил, что российская сторона принимает «исчерпывающие меры», чтобы не допустить жертв среди мирного населения. При этом, отметил Шойгу, украинские военные не перестают совершать «террористические акции по уничтожению мирного населения и разрушению социальных объектов». Он указал на продолжающиеся обстрелы Запорожской АЭС, а также на удары ВСУ по местам скопления мирных граждан.
Сегодня Минобороны РФ сообщило, что российские военные нанесли массированные ракетные удары по объектам систем управления, связи и энергетики Украины. В результате было нарушено управление группировками ВСУ и их тыловым обеспечением. Уточняется, что противнику стало труднее перевозить подкрепления и снабжение железнодорожным транспортом, также начались проблемы с производством на предприятиях украинского ВПК.
31 октября ВС РФ также наносили удары по системам военного управления и энергетики Украины. В Минобороны отметили, что все назначенные объекты были поражены. Президент России Владимир Путин вечером заявил, что эти удары отчасти являются ответом на атаку беспилотников на корабли Черноморского флота на рейде в Севастополе.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
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