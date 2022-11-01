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Минпромторг допустил возрождение Госплана в оборонной промышленности

Но в ведомстве выступили против распространения этой практики на всю экономику
Анастасия Бойко Антон Козлов
Стратегическое планирование должно основываться на принципах гибкости и сбалансированности в условиях, говорится в материалах Минпромторга / Виталий Невар / РИА Новости

Российская экономика в соответствии с Конституцией основана на рыночных принципах, которые исключают возможность воссоздания Госплана как органа, формирующего обязательную для исполнения программу развития экономики, сообщил первый заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков в ответ на запрос председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова (письмо Осьмакова есть у «Ведомостей»). Кутепов ранее обратился в министерство с просьбой представить позицию по этому вопросу к круглому столу «Госплан 2.0 как механизм стимулирования экономического развития», который 31 октября прошел в Совфеде.  

Минпромторг предлагает ограничить «Госплан 2.0» задачами гособоронзаказа или – в более широком смысле – обеспечением потребностей спецоперации и государственной безопасности на долгосрочную перспективу, следует из документа. «Это позволяет, с одной стороны, ограничиться тем полем деятельности, где у государства достаточно и информации, и рычагов воздействия на промышленные предприятия, а с другой – получить эффект именно от планирования производственной деятельности по всей цепочке создания стоимости», – пишет Осьмаков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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