Минпромторг допустил возрождение Госплана в оборонной промышленности

Российская экономика в соответствии с Конституцией основана на рыночных принципах, которые исключают возможность воссоздания Госплана как органа, формирующего обязательную для исполнения программу развития экономики, сообщил первый заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков в ответ на запрос председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова (письмо Осьмакова есть у «Ведомостей»). Кутепов ранее обратился в министерство с просьбой представить позицию по этому вопросу к круглому столу «Госплан 2.0 как механизм стимулирования экономического развития», который 31 октября прошел в Совфеде.