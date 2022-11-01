Минпромторг допустил возрождение Госплана в оборонной промышленности

Минпромторг допустил возрождение Госплана в оборонной промышленностиНо в ведомстве выступили против распространения этой практики на всю экономику
Российская экономика в соответствии с Конституцией основана на рыночных принципах, которые исключают возможность воссоздания Госплана как органа, формирующего обязательную для исполнения программу развития экономики, сообщил первый заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков в ответ на запрос председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова (письмо Осьмакова есть у «Ведомостей»). Кутепов ранее обратился в министерство с просьбой представить позицию по этому вопросу к круглому столу «Госплан 2.0 как механизм стимулирования экономического развития», который 31 октября прошел в Совфеде.
Минпромторг предлагает ограничить «Госплан 2.0» задачами гособоронзаказа или – в более широком смысле – обеспечением потребностей спецоперации и государственной безопасности на долгосрочную перспективу, следует из документа. «Это позволяет, с одной стороны, ограничиться тем полем деятельности, где у государства достаточно и информации, и рычагов воздействия на промышленные предприятия, а с другой – получить эффект именно от планирования производственной деятельности по всей цепочке создания стоимости», – пишет Осьмаков.