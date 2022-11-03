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Минобороны подтвердило возвращение 107 российских военных из украинского плена

Ведомости

Минобороны России сообщило об обмене пленными с Украиной, в результате которого домой вернулись 107 российских военнослужащих.

«3 ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 107 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», – говорится в сообщении ведомства.

Вернувшихся из плена доставят в Москву для прохождения лечения и реабилитации. 

Ранее сегодня об обмене военнопленными с Украиной по формуле «107 на 107» сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. По его данным, 65 из них являются жителями ДНР и ЛНР.

29 октября Пушилин сообщил об обмене пленными с Украиной по формуле «50 на 50». 17 октября в результате обмена между сторонами в Россию были возвращены 110 российских граждан, об этом сообщало Минобороны. В ведомстве уточняли, что среди них были 72 российских моряка с гражданских судов, удерживавшихся украинской стороной с февраля 2022 г. Украине были переданы 108 военнослужащих ВСУ женского пола, отметили в оборонном ведомстве, при этом две женщины пожелали остаться в России. Обмен состоялся при личном участии уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

22 сентября Пушилин рассказал, что в результате обмена были освобождены украинский бизнесмен и политик Виктор Медведчук (кум президента России Владимира Путина) и 55 военных.

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Ранее по теме: Пушилин сообщил об обмене военнопленными с Украиной по формуле «107 на 107»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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