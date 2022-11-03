Минобороны подтвердило возвращение 107 российских военных из украинского плена
Минобороны России сообщило об обмене пленными с Украиной, в результате которого домой вернулись 107 российских военнослужащих.
«3 ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 107 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», – говорится в сообщении ведомства.
Вернувшихся из плена доставят в Москву для прохождения лечения и реабилитации.
Ранее сегодня об обмене военнопленными с Украиной по формуле «107 на 107» сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. По его данным, 65 из них являются жителями ДНР и ЛНР.
29 октября Пушилин сообщил об обмене пленными с Украиной по формуле «50 на 50». 17 октября в результате обмена между сторонами в Россию были возвращены 110 российских граждан, об этом сообщало Минобороны. В ведомстве уточняли, что среди них были 72 российских моряка с гражданских судов, удерживавшихся украинской стороной с февраля 2022 г. Украине были переданы 108 военнослужащих ВСУ женского пола, отметили в оборонном ведомстве, при этом две женщины пожелали остаться в России. Обмен состоялся при личном участии уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.
22 сентября Пушилин рассказал, что в результате обмена были освобождены украинский бизнесмен и политик Виктор Медведчук (кум президента России Владимира Путина) и 55 военных.
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