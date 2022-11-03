Пушилин сообщил об обмене военнопленными с Украиной по формуле «107 на 107»

Россия и Украина уже не в первый раз проводят обмен военнопленными. В предыдущий раз врио главы ДНР сообщал о возвращении российских военнослужащих 29 октября, тогда обмен прошел по формуле «50 на 50». «В их числе семь человек из Донецкой народной республики, двое – из Луганской народной республики», — рассказал Пушилин.