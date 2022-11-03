Пушилин сообщил об обмене военнопленными с Украиной по формуле «107 на 107»
3 ноября Россия провела с Украиной очередной обмен военнопленными. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
«Сегодня возвращаем из украинских застенков 107 наших бойцов», — написал Пушилин.
Он отметил, что 65 из них являются жителями ДНР и ЛНР. Пушилин уточнил, что российская сторона передаст столько же украинских военнопленных Киеву. По словам Пушилина, в основном речь идет о военных вооруженных сил Украины (ВСУ).
Россия и Украина уже не в первый раз проводят обмен военнопленными. В предыдущий раз врио главы ДНР сообщал о возвращении российских военнослужащих 29 октября, тогда обмен прошел по формуле «50 на 50». «В их числе семь человек из Донецкой народной республики, двое – из Луганской народной республики», — рассказал Пушилин.
17 октября Минобороны РФ сообщило о возвращении из украинского плена 110 российских граждан. В ведомстве уточнили, что Киеву передали 108 военнослужащих – женщин ВСУ.
Кроме того, 22 сентября в результате обмена были освобождены украинский бизнесмен и политик Виктор Медведчук (кум президента России Владимира Путина) и 55 военных, рассказал Пушилин.
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