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Пушилин сообщил об обмене военнопленными с Украиной по формуле «107 на 107»

Ведомости

3 ноября Россия провела с Украиной очередной обмен военнопленными. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Сегодня возвращаем из украинских застенков 107 наших бойцов», — написал Пушилин.

Он отметил, что 65 из них являются жителями ДНР и ЛНР. Пушилин уточнил, что российская сторона передаст столько же украинских военнопленных Киеву. По словам Пушилина, в основном речь идет о военных вооруженных сил Украины (ВСУ).

Россия и Украина уже не в первый раз проводят обмен военнопленными. В предыдущий раз врио главы ДНР сообщал о возвращении российских военнослужащих 29 октября, тогда обмен прошел по формуле «50 на 50». «В их числе семь человек из Донецкой народной республики, двое – из Луганской народной республики», — рассказал Пушилин.

17 октября Минобороны РФ сообщило о возвращении из украинского плена 110 российских граждан. В ведомстве уточнили, что Киеву передали 108 военнослужащих – женщин ВСУ.

Кроме того, 22 сентября в результате обмена были освобождены украинский бизнесмен и политик Виктор Медведчук (кум президента России Владимира Путина) и 55 военных, рассказал Пушилин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных