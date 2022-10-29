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Пушилин: очередной обмен пленными с Киевом проходит по формуле «50 на 50»

Ведомости

Между Россией и Украиной проходит очередной обмен пленными по формуле «50 на 50», сообщил в своем Telegram-канале врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Сегодня проходит очередной обмен с Киевом по формуле 50 на 50. Украине отдаем в основном вээсушников. Свободу получают наших 50 бойцов. В их числе семь человек из Донецкой Народной Республики,  двое – из Луганской Народной Республики. Ждем ребят дома», – написал он.

17 октября в результате обмена между сторонами в Россию были возвращены 110 российских граждан, об этом сообщало Минобороны. В ведомстве уточняли, что среди них были 72 российских моряка с гражданских судов, удерживавшихся украинской стороной с февраля 2022 г. Украине были переданы 108 военнослужащих ВСУ женского пола, отметили в оборонном ведомстве, при этом две женщины пожелали остаться в России. Обмен состоялся при личном участии уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

13 октября Минобороны сообщало, что в рамках договоренностей с Украиной в Россию были возвращены 20 военнопленных.

В конце сентября Пушилина сообщил, что из плена были освобождены украинский бизнесмен и политик Виктор Медведчук (кум президента России Владимира Путина) и 55 военных.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных