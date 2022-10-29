Пушилин: очередной обмен пленными с Киевом проходит по формуле «50 на 50»
Между Россией и Украиной проходит очередной обмен пленными по формуле «50 на 50», сообщил в своем Telegram-канале врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
«Сегодня проходит очередной обмен с Киевом по формуле 50 на 50. Украине отдаем в основном вээсушников. Свободу получают наших 50 бойцов. В их числе семь человек из Донецкой Народной Республики, двое – из Луганской Народной Республики. Ждем ребят дома», – написал он.
17 октября в результате обмена между сторонами в Россию были возвращены 110 российских граждан, об этом сообщало Минобороны. В ведомстве уточняли, что среди них были 72 российских моряка с гражданских судов, удерживавшихся украинской стороной с февраля 2022 г. Украине были переданы 108 военнослужащих ВСУ женского пола, отметили в оборонном ведомстве, при этом две женщины пожелали остаться в России. Обмен состоялся при личном участии уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.
13 октября Минобороны сообщало, что в рамках договоренностей с Украиной в Россию были возвращены 20 военнопленных.
В конце сентября Пушилина сообщил, что из плена были освобождены украинский бизнесмен и политик Виктор Медведчук (кум президента России Владимира Путина) и 55 военных.