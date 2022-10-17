Минобороны подтвердило возвращение 110 россиян из украинского плена
В результате обмена пленными между Россией и Украиной домой вернулись 110 россиян, сообщило Минобороны РФ.
«17 октября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 110 российских граждан, среди которых 72 российских моряка с гражданских судов, удерживавшихся киевским режимом с февраля 2022 г.», – говорится в сообщении.
Украинской стороне были переданы 108 военнослужащих ВСУ женского пола, отметили в оборонном ведомстве, при этом две женщины пожелали остаться в России. Обмен состоялся при личном участии уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.
Ранее сегодня народная милиция ЛНР сообщила о возвращении 11 военных из украинского плена. До этого, 13 октября, Минобороны РФ рассказало о достигнутых договоренностях между Россией и Украиной по обмену военнопленными. В результате в РФ вернулись 20 военнослужащих.
Кроме того, обмен удалось произвести в конце сентября. Тогда, по словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, были освобождены украинский бизнесмен и политик Виктор Медведчук (кум президента России Владимира Путина) и 55 военных.
14 октября президент РФ Владимир Путин заявил о заметной роли президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в решении вопроса по обмену военнопленными. Российский лидер подчеркнул, что Эрдоган включался лично в эту работу.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.
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