Минобороны подтвердило возвращение 110 россиян из украинского плена

Ранее сегодня народная милиция ЛНР сообщила о возвращении 11 военных из украинского плена. До этого, 13 октября, Минобороны РФ рассказало о достигнутых договоренностях между Россией и Украиной по обмену военнопленными. В результате в РФ вернулись 20 военнослужащих.