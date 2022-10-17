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Минобороны подтвердило возвращение 110 россиян из украинского плена

Ведомости

В результате обмена пленными между Россией и Украиной домой вернулись 110 россиян, сообщило Минобороны РФ.

«17 октября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 110 российских граждан, среди которых 72 российских моряка с гражданских судов, удерживавшихся киевским режимом с февраля 2022 г.», – говорится в сообщении.

Украинской стороне были переданы 108 военнослужащих ВСУ женского пола, отметили в оборонном ведомстве, при этом две женщины пожелали остаться в России. Обмен состоялся при личном участии уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

Ранее сегодня народная милиция ЛНР сообщила о возвращении 11 военных из украинского плена. До этого, 13 октября, Минобороны РФ рассказало о достигнутых договоренностях между Россией и Украиной по обмену военнопленными. В результате в РФ вернулись 20 военнослужащих. 

Кроме того, обмен удалось произвести в конце сентября. Тогда, по словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, были освобождены украинский бизнесмен и политик Виктор Медведчук (кум президента России Владимира Путина) и 55 военных.

14 октября президент РФ Владимир Путин заявил о заметной роли президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в решении вопроса по обмену военнопленными. Российский лидер подчеркнул, что Эрдоган включался лично в эту работу.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.

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Ранее по теме: Пушилин сообщил об обмене военнопленными с Украиной

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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