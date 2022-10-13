Минобороны сообщило об обмене пленными с Украиной

В конце сентября Москва и Киев провели обмен военнопленными при посредничестве Анкары, сообщало турецкое агентство Anadolu. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак в соцсетях позднее рассказал, что Киев вернул 215 человек, в том числе более сотни бойцов и пять командиров батальона «Азов» и десять иностранных наемников.