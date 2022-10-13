Минобороны сообщило об обмене пленными с Украиной
В результате переговоров с Украиной в Россию были возвращены 20 пленных военнослужащих, сообщается в Telegram-канале Минобороны.
Министерство заверило, что все вернувшиеся с подконтрольных Киеву территорий в ближайшее время будут доставлены в медучреждения ведомства для прохождения лечения и реабилитации. «Всем освобожденным военнослужащим оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь», – добавили в Минобороны.
В конце сентября Москва и Киев провели обмен военнопленными при посредничестве Анкары, сообщало турецкое агентство Anadolu. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак в соцсетях позднее рассказал, что Киев вернул 215 человек, в том числе более сотни бойцов и пять командиров батальона «Азов» и десять иностранных наемников.
Обмен подтвердил тогдашний глава, а ныне врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. По его словам, в результате обмена пленными между Москвой и Киевом были освобождены украинский бизнесмен и политик Виктор Медведчук (кум президента России Владимира Путина) и 55 военных.
Ранее днем в пресс-службе Следственного комитета (СК) России сообщили, что с конца сентября в различные специализированные учреждения на территориях Волгоградской, Ростовской, Белгородской и Воронежской областей были доставлены 402 бойца батальона «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ).