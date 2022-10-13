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Минобороны сообщило об обмене пленными с Украиной

Ведомости

В результате переговоров с Украиной в Россию были возвращены 20 пленных военнослужащих, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

Министерство заверило, что все вернувшиеся с подконтрольных Киеву территорий в ближайшее время будут доставлены в медучреждения ведомства для прохождения лечения и реабилитации. «Всем освобожденным военнослужащим оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь», – добавили в Минобороны.

В конце сентября Москва и Киев провели обмен военнопленными при посредничестве Анкары, сообщало турецкое агентство Anadolu. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак в соцсетях позднее рассказал, что Киев вернул 215 человек, в том числе более сотни бойцов и пять командиров батальона «Азов» и десять иностранных наемников.

Обмен подтвердил тогдашний глава, а ныне врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. По его словам, в результате обмена пленными между Москвой и Киевом были освобождены украинский бизнесмен и политик Виктор Медведчук (кум президента России Владимира Путина) и 55 военных.

Ранее днем в пресс-службе Следственного комитета (СК) России сообщили, что с конца сентября в различные специализированные учреждения на территориях Волгоградской, Ростовской, Белгородской и Воронежской областей были доставлены 402 бойца батальона «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных