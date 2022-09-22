Минобороны сообщило об обмене 55 военных из плена ВСУ
В результате обмена из украинского плена вернулись 55 военнослужащих России, Донецкой и Луганской народных республик, сообщило Минобороны РФ в ежедневной сводке.
«В результате сложного переговорного процесса по обмену, сегодня ночью с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 55 военнослужащих Вооруженных Сил РФ, Донецкой и Луганской республик, которым в плену грозила смертельная опасность», – говорится в сообщении. Сколько Россия передала Киеву украинских военных, в оборонном ведомстве не уточнили.
Ранее турецкое агентство Anadolu сообщило об обмене военнопленными между Москвой и Киевом при посредничестве Анкары. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Как уточнил в соцсетях глава офиса украинского президента Андрей Ермак, Киев вернул 215 человек, в том числе более сотни бойцов и пять командиров батальона «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ). По его словам, были также возвращены и десять иностранных наемников, которые сейчас находятся в Саудовской Аравии. Кроме того, в результате обмена был возвращен украинский бизнесмен и политик Виктор Медведчук, добавил он.
Зеленский сегодня утром в своем Telegram-канале пояснил, что вернувшиеся из плена командиры «Азова» останутся в Турции до окончания боевых действий на Украине. Он также уточнил данные по освобожденным наемникам: это пять граждан Великобритании, два гражданина США, а также по одному гражданину Марокко, Швеции и Хорватии.
После начала спецоперации стороны несколько раз сообщали об обмене пленными, а также освобождении удерживаемых на Украине дальнобойщиков и моряков. 20 мая министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с завода «Азовсталь» в Мариуполе вышли и сдались в плен 2439 украинских военных. В Киеве заявили, что ведут работу по их возвращению на подконтрольные Украине территории. Но глава Донецкой республики Денис Пушилин отмечал, что сейчас в ДНР ведется работа над созданием трибунала. В МИДе же допустили обмен пленными с Украиной только после суда.
29 июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил о самом большом обмене военнопленными с начала спецоперации, он прошел по формуле 144 на 144. Всего с февраля Москва и Киев совершили уже 27 операций по обмену военнопленными и телами погибших военнослужащих, сообщил 3 августа замминистра обороны РФ Александр Фомин.
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