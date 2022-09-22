Газета
Политика

Минобороны сообщило об обмене 55 военных из плена ВСУ

Ведомости

В результате обмена из украинского плена вернулись 55 военнослужащих России, Донецкой и Луганской народных республик, сообщило Минобороны РФ в ежедневной сводке.

«В результате сложного переговорного процесса по обмену, сегодня ночью с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 55 военнослужащих Вооруженных Сил РФ, Донецкой и Луганской республик, которым в плену грозила смертельная опасность», – говорится в сообщении. Сколько Россия передала Киеву украинских военных, в оборонном ведомстве не уточнили.

Ранее турецкое агентство Anadolu сообщило об обмене военнопленными между Москвой и Киевом при посредничестве Анкары. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Как уточнил в соцсетях глава офиса украинского президента Андрей Ермак, Киев вернул 215 человек, в том числе более сотни бойцов и пять командиров батальона «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ). По его словам, были также возвращены и десять иностранных наемников, которые сейчас находятся в Саудовской Аравии. Кроме того, в результате обмена был возвращен украинский бизнесмен и политик Виктор Медведчук, добавил он.

Зеленский сегодня утром в своем Telegram-канале пояснил, что вернувшиеся из плена командиры «Азова» останутся в Турции до окончания боевых действий на Украине. Он также уточнил данные по освобожденным наемникам: это пять граждан Великобритании, два гражданина США, а также по одному гражданину Марокко, Швеции и Хорватии.

После начала спецоперации стороны несколько раз сообщали об обмене пленными, а также освобождении удерживаемых на Украине дальнобойщиков и моряков. 20 мая министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с завода «Азовсталь» в Мариуполе вышли и сдались в плен 2439 украинских военных. В Киеве заявили, что ведут работу по их возвращению на подконтрольные Украине территории. Но глава Донецкой республики Денис Пушилин отмечал, что сейчас в ДНР ведется работа над созданием трибунала. В МИДе же допустили обмен пленными с Украиной только после суда.

29 июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил о самом большом обмене военнопленными с начала спецоперации, он прошел по формуле 144 на 144. Всего с февраля Москва и Киев совершили уже 27 операций по обмену военнопленными и телами погибших военнослужащих, сообщил 3 августа замминистра обороны РФ Александр Фомин.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных