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Украина и ДНР провели самый большой обмен военнопленными с начала спецоперации

Ведомости

Украина и ДНР провели обмен военнопленными по формуле 144 на 144, сообщил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин. Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины назвало обмен самым крупным с начала российской спецоперации, говорится в заявлении ведомства.

По словам Пушилина, в плену у Киева были «очень ценные военнослужащие». Среди них есть мобилизованные солдаты, которые при разных обстоятельствах попали в плен.

«Большинство из них ранены, и им необходима срочная квалифицированная медицинская помощь», – отметил глава ДНР.

«Из 144 освобожденных — 95 защитников «Азовстали». Среди них — 43 военнослужащих полка «Азов» [его символика признана в России экстремистской и запрещена]», – заявила украинская сторона.

ГУР указало, что на Украину вернулись 23 офицера и 69 военнослужащих сержантского и старшинского состава. Самому старшему из освобожденных исполнилось 65 лет, самому младшему — 19.

В МИД России ранее указывали, что обмен российских военных на пленных с «Азовстали» допускается, если это «не будет противоречить здравому смыслу». Верховный суд России 29 июня отложил рассмотрение иска Генпрокуратуры о признании террористической организацией батальона «Азов» до 2 августа.

20 мая министр обороны Сергей Шойгу заявил о полном освобождении территории металлургического комбината «Азовсталь». В результате операции в плен сдались в общей сложности 2439 украинских военных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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