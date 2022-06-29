Украина и ДНР провели самый большой обмен военнопленными с начала спецоперации
Украина и ДНР провели обмен военнопленными по формуле 144 на 144, сообщил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин. Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины назвало обмен самым крупным с начала российской спецоперации, говорится в заявлении ведомства.
По словам Пушилина, в плену у Киева были «очень ценные военнослужащие». Среди них есть мобилизованные солдаты, которые при разных обстоятельствах попали в плен.
«Большинство из них ранены, и им необходима срочная квалифицированная медицинская помощь», – отметил глава ДНР.
«Из 144 освобожденных — 95 защитников «Азовстали». Среди них — 43 военнослужащих полка «Азов» [его символика признана в России экстремистской и запрещена]», – заявила украинская сторона.
ГУР указало, что на Украину вернулись 23 офицера и 69 военнослужащих сержантского и старшинского состава. Самому старшему из освобожденных исполнилось 65 лет, самому младшему — 19.
В МИД России ранее указывали, что обмен российских военных на пленных с «Азовстали» допускается, если это «не будет противоречить здравому смыслу». Верховный суд России 29 июня отложил рассмотрение иска Генпрокуратуры о признании террористической организацией батальона «Азов» до 2 августа.
20 мая министр обороны Сергей Шойгу заявил о полном освобождении территории металлургического комбината «Азовсталь». В результате операции в плен сдались в общей сложности 2439 украинских военных.