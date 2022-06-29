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Бастрыкин предложил создать международный трибунал по преступлениям Киева

Ведомости

России необходимо создать международный трибунал по преступлениям киевских властей в Донбассе и на Украине, заявил председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин, выступая на сессии «Мир и право» Петербургского международного юридического форума.

По его словам, это должен быть международный трибунал с привлечением союзников и единомышленников России. «Целый ряд международных организаций — СНГ, БРИКС, ШОС — мог бы быть союзниками в создании таких международных судебных организаций, чтобы на их решения судов мы могли дать адекватные судебные ответы», — отметил Бастрыкин (цитата по ТАСС).

Глава СК подчеркнул, что в этом вопросе нельзя терять времени, так как западные страны «уже активно работают по созданию трибунала против России», в том числе против тех, кто участвует в специальной военной операции и расследовании преступлении киевских властей. У России есть опыт Нюрнбергского, Токийского, Хабаровского, Ленинградского, Киевского трибуналов, заключил Бастрыкин.

В конце мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко назвал правильным организацию международного трибунала по расследованию преступлений украинских военных. По его словам, все преступления, совершенные украинской стороной, уже фиксируются.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявлял о необходимости проведения трибунала над украинскими националистами из батальона «Азов» (символика подразделения признана экстремистской в России и запрещена). По его словам, он должен пройти в несколько этапов, один из первых будет в Мариуполе. По его словам, «от ряда стран уже есть предварительное согласие на участие в международном трибунале».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных