Бастрыкин предложил создать международный трибунал по преступлениям Киева

Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявлял о необходимости проведения трибунала над украинскими националистами из батальона «Азов» (символика подразделения признана экстремистской в России и запрещена). По его словам, он должен пройти в несколько этапов, один из первых будет в Мариуполе. По его словам, «от ряда стран уже есть предварительное согласие на участие в международном трибунале».