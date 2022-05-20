Шойгу доложил о полном освобождении «Азовстали» в Мариуполе
Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции и полном освобождении территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, говорится в официальном Telegram-канале Министерства обороны России.
«Территория металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, на которой с 21 апреля с.г. была заблокирована группировка украинских боевиков нацистского формирования «Азов» (официально является полком в составе Нацгвардии Украины, символика подразделения признана экстремистской в России и запрещена), полностью освобождена», — указано в сообщении.
По данным Минобороны, сегодня в плен сдалась последняя группа в количестве 531 человека, а всего с 16 мая сдались в плен 2439 человек.
Также в сообщении подтверждается, что командир полка «Азов» Денис Прокопенко был вывезен с территории комбината в специальном бронеавтомобиле «из-за ненависти мариупольцев и желания расправы над ним горожан за многочисленные зверства».
Ранее сегодня о сдаче в плен Прокопенко сообщала корреспондент «Первого канала» Ирина Куксенкова.
Сдача украинских военных на «Азовстали» началась после того, как 16 мая Минобороны России заявило, что военные двух стран достигли договоренности о вывозе раненых из числа ВСУ и других подразделений. В российском ведомстве заверили, что в районе предприятия введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор. По нему первые раненые украинские военнослужащие доставлялись в медицинское учреждение в Новоазовске (32 км на восток от Мариуполя, территория ДНР).
Поздно вечером 16 мая заместитель командира «Азова» Святослав Паламар заявил, что «в целях сохранения жизней весь Мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа». Что это за приказ, Калина не уточнил.
Генштаб Украины в тот же день завил, что гарнизон Мариуполя «выполнил свою боевую задачу». «Верховное военное командование приказало командирам подразделений, дислоцированных на "Азовстали", спасти жизни личного состава», — говорилось в сообщении.
Около полуночи 16 мая замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что в больницу в Новоазовске доставлены 53 тяжелораненых украинских военных с «Азовстали», а еще 221 человек отправлен в Еленовку. По словам Маляр, в дальнейшем их планируют обменять.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении в первом часу ночи 17 мая заявил, что работа по возвращению украинских военных с завода «Азовсталь» в Мариуполе и их перевоз на подконтрольную Киеву территорию продолжается и эта работа «требует деликатности и времени».
18 мая Минобороны сообщило, что за сутки на «Азовстали» сдались в плен 694 украинских военнослужащих, в том числе 29 раненых. 19 мая ведомство сообщило о сдаче еще 771 военнослужащего Украины. Наконец, 20 мая Шойгу заявил, что на «Азовстали» в общей сложности сдались в плен 1908 украинских военных. Кроме того, с предприятия вышли 177 гражданских, в том числе 85 женщин и 47 детей
Бои за Мариуполь начались в конце февраля и продолжались почти два месяца. В конце апреля Шойгу доложил Путину о взятии всей жилой застройки города под контроль российскими войсками. Остатки украинских подразделений, главным образом, полка «Азов» и морских пехотинцев ВМСУ, сохраняли контроль над территорией «Азовстали». Минобороны России утверждало, что они удерживали там мирных жителей в качестве живого щита. Путин 21 мая отменил штурм завода и поручил заблокировать его. В Кремле позже объяснили отмену штурма соображениями гуманности.
20 мая вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что правительство России создало специальный штаб по восстановлению освобожденных российскими войсками в результате военной спецоперации территорий Украины. Он также добавил, что уже действует график восстановительных работ. При этом, как рассказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, завод «Азовсталь» в Мариуполе будет снесен, на его месте планируется реализовать другой проект. Пушилин также сообщил, что свыше 60% жилого фонда Мариуполя не подлежит восстановлению.