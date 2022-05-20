Шойгу доложил о полном освобождении «Азовстали» в Мариуполе

Сдача украинских военных на «Азовстали» началась после того, как 16 мая Минобороны России заявило, что военные двух стран достигли договоренности о вывозе раненых из числа ВСУ и других подразделений. В российском ведомстве заверили, что в районе предприятия введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор. По нему первые раненые украинские военнослужащие доставлялись в медицинское учреждение в Новоазовске (32 км на восток от Мариуполя, территория ДНР).