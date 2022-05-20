Корреспондент «Первого канала» сообщила о сдаче в плен командира бригады ВСУ

16 мая Минобороны России сообщило, что стороны договорились с заблокированными на «Азовстали» военными о вывозе раненых из числа ВСУ и других подразделений. Тогда в районе предприятия ввели режим тишины и открыли гуманитарный коридор. С 17 мая министерство сообщало о сдаче военных в плен. Накануне минобороны заявило об еще 771 сдавшемся военнослужащем Украины на территории завода «Азовсталь». За день до этого Минобороны сообщило о 694 сдавшихся украинских военных.