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Корреспондент «Первого канала» сообщила о сдаче в плен командира бригады ВСУ

Ведомости

С территории меткомбината «Азовсталь» в Мариуполе вышел командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) майор Сергей Волынский. Об этом сообщила в своем Telegram-канале корреспондент «Первого канала» Ирина Куксенкова. Официального подтверждения данной информации пока нет.

По ее словам, он сдал оружие, а его вещи досмотрели — «в общем, прошел стандартную процедуру перед погрузкой в автобус». В конфликте в Донбассе Волынский участвовал с 2014 г.

19 мая «Комсомольская правда» писала, что замкомандира полка «Азов» (символика подразделения признана экстремистской в России и запрещена) Святослав Паламар по прозвищу «Калина» также вышел с «Азовстали» и сдался в плен. Однако позже в сети появилось видео, где Паламар опровергает сдачу в плен.

Ранее сегодня министр обороны Сергей Шойгу на военной коллегии заявил, что с территории «Азовстали» уже сдались в плен в общей сложности 1908 человек. Также с предприятия вышли 177 гражданских, среди которых было 85 женщин и 47 детей.

16 мая Минобороны России сообщило, что стороны договорились с заблокированными на «Азовстали» военными о вывозе раненых из числа ВСУ и других подразделений. Тогда в районе предприятия ввели режим тишины и открыли гуманитарный коридор. С 17 мая министерство сообщало о сдаче военных в плен. Накануне минобороны заявило об еще 771 сдавшемся военнослужащем Украины на территории завода «Азовсталь». За день до этого Минобороны сообщило о 694 сдавшихся украинских военных.

Киев называет происходящее «эвакуацией» военных с завода для дальнейшего обмена на российских военнопленных. Президент Украины Владимир Зеленский ночью 17 мая заявил, что работа по возвращению украинских военных с завода «Азовсталь» в Мариуполе на подконтрольную Киеву территорию продолжается и «требует деликатности и времени».

В конце апреля Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о взятии Мариуполя под контроль. По утверждению Минобороны, остатки украинских боевиков взяли территорию «Азовстали» и удерживали там мирных жителей. Путин отменил штурм завода и поручил заблокировать его. Минобороны России открыло гуманитарный коридор для мирных жителей и предложило боевикам сдаться в плен. Эвакуация гражданских проходила при участии представителей ООН и Красного Креста.

Ранее по теме: Шойгу заявил о сдавшихся в плен почти 2000 украинских военных на «Азовстали»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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