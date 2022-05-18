Минобороны сообщило о почти 700 сдавшихся украинских военных в «Азовстали»
За сутки сдались в плен 694 заблокированных на меткомбинате «Азовсталь» в Мариуполе украинских военнослужащих, в том числе 29 раненых. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Всего с 16 мая в Мариуполе сдались в плен 959 военнослужащих ВСУ с «Азовстали», в том числе 80 раненых, из которых 51 помещен в больницу Новоазовска (в 32 км от Мариуполя на восток, территория частично признанной Донецкой Народной Республики, ДНР). Всего, по данным Минобороны, на комбинате на 16 мая могло находиться более 2000 украинских военных.
Вечером 16 мая Минобороны заявило, что стороны достигли договоренности с заблокированными на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе украинскими силами о вывозе раненых из числа ВСУ и других подразделений. В районе предприятия был введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор, добавили в министерстве. На следующий день российская сторона сообщила, что украинские военные на «Азовстали» начали сдаваться: сдались в плен 265 человек, в том числе 51 тяжелораненый.
Украинская сторона называет происходящее на «Азовстали» «эвакуацией» для дальнейшего обмена на российских военнослужащих. Президент Украины Владимир Зеленский ночью 17 мая заявил, что работа по возвращению украинских военных с завода «Азовсталь» в Мариуполе на подконтрольную Киеву территорию продолжается и «требует деликатности и времени».
Бои за Мариуполь начались в конце февраля и продолжались почти два месяца. В конце апреля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии городской застройки Мариуполя под контроль.
Остатки украинских подразделений, главным образом полка нацгвардии «Азов» (подразделение известно ультраправой идеологией, Верховный суд России рассмотрит придание ему статуса террористического на заседании 26 мая), сохраняли контроль над территорией меткомбината «Азовсталь». Минобороны России утверждало, что они удерживали там мирных жителей.