Минобороны сообщило о почти 700 сдавшихся украинских военных в «Азовстали»

Вечером 16 мая Минобороны заявило, что стороны достигли договоренности с заблокированными на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе украинскими силами о вывозе раненых из числа ВСУ и других подразделений. В районе предприятия был введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор, добавили в министерстве. На следующий день российская сторона сообщила, что украинские военные на «Азовстали» начали сдаваться: сдались в плен 265 человек, в том числе 51 тяжелораненый.