Депутаты хотят запретить обмен украинских пленных с завода «Азовсталь»

И. о. главы фракции ЛДПР Леонид Слуцкий в связи с событиями вокруг «Азовстали» напомнил о действующем в России с 1996 г. моратории на смертную казнь. Он был введен при вступлении страны в Совет Европы (СЕ), откуда 16 марта Россия была исключена. За 26 лет Россия так и не ратифицировала протокол № 6 европейской Конвенции о правах человека об отмене смертной казни, поскольку, по мнению Слуцкого, «в начале 2000-х после чудовищных терактов в Волгодонске, Буйнакске, Каспийске, Москве наше население не было готово и до сих пор не готово к принятию такого решения»: «Если нам обменять достаточно большое [количество российских] пленных с украинской стороны на этих нелюдей в человеческом обличье, мы сможем показать всему миру, что они достойны только высшей меры наказания, [но] они недостойны жить после тех преступлений против человечности, против наших пленных, которых мы получаем с отрубленными пальцами».