Депутаты хотят запретить обмен украинских пленных с завода «Азовсталь»И. о. главы ЛДПР Леонид Слуцкий предложил вернуть для них смертную казнь
Сдача в плен России украинских военнослужащих, которые укрывались на заводе «Азовсталь» в Мариуполе (ДНР), стала одной из главных тем первого после каникул пленарного заседания Госдумы. Выступая от имени своей фракции, депутат Анатолий Вассерман («Справедливая Россия») предложил «запретить обменивать» сдавшихся в плен с завода «Азовсталь». «Понятно, что обмен хоть одного из этих преступников будет объявлен коллективным Западом победой Украины, – заявил Вассерман. – Полагаю необходимым принять постановление или даже закон, запрещающий обмен кого бы то ни было из нацистских преступников».
Его поддержал председатель Госдумы единоросс Вячеслав Володин. «Это военные преступники, и мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом», – заявил спикер под аплодисменты депутатов. Соответствующий проект постановления нижняя палата парламента рассмотрит уже 18 мая, сказал председатель комитета по обороне Анатолий Картаполов.
И. о. главы фракции ЛДПР Леонид Слуцкий в связи с событиями вокруг «Азовстали» напомнил о действующем в России с 1996 г. моратории на смертную казнь. Он был введен при вступлении страны в Совет Европы (СЕ), откуда 16 марта Россия была исключена. За 26 лет Россия так и не ратифицировала протокол № 6 европейской Конвенции о правах человека об отмене смертной казни, поскольку, по мнению Слуцкого, «в начале 2000-х после чудовищных терактов в Волгодонске, Буйнакске, Каспийске, Москве наше население не было готово и до сих пор не готово к принятию такого решения»: «Если нам обменять достаточно большое [количество российских] пленных с украинской стороны на этих нелюдей в человеческом обличье, мы сможем показать всему миру, что они достойны только высшей меры наказания, [но] они недостойны жить после тех преступлений против человечности, против наших пленных, которых мы получаем с отрубленными пальцами».
На территории ДНР, где находится Мариуполь, моратория на смертную казнь нет. Согласно ст. 58 Уголовного кодекса республики, высшая мера наказания может быть установлена за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь, а также за отдельные преступления, совершенные в военное время или в боевой обстановке. При этом казнь ни разу не применялась.
На заводе «Азовсталь» в Мариуполе до вечера 16 мая продолжалась осада российскими военными. Украинские бойцы вечером 16 мая были вывезены на территорию ДНР, раненых, как сообщили в Минобороны, доставили в больницу в Новоазовск. По словам представителя Минобороны Игоря Конашенкова, сложили оружие и сдались в плен 265 украинских военных, в том числе 51 тяжелораненый.
Вице-премьер Украины Ирина Верещук в своем Telegram-канале выразила надежду на обмен после выздоровления украинцев.
Корреспондент ВГТРК Александр Сладков сообщал в своем Telegram-канале, что 16 мая на момент сдачи под заводом находилось 804 бойца украинского «Азова» (признан в России экстремистским и запрещен), в том числе 404 раненых, 55 тяжелораненых. Вечером 17 мая Следственный комитет сообщил, что сдавшиеся «боевики, укрывавшиеся на комбинате «Азовсталь», будут допрошены в рамках расследования дел о преступлениях против населения Донбасса. Также Минюст 17 мая попросил Верховный суд признать «Азов» террористической организацией (за участие в ней грозит срок до 20 лет лишения свободы).
В подготовке статьи участвовал Алексей Никольский