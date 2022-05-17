Верховный суд рассмотрит дело о признании «Азова» террористической организацией
Верховный суд рассмотрит дело о признании украинского националистического батальона «Азов» террористическим, сообщает пресс-служба Минюста.
«Административное дело о признании украинского военизированного националистического объединения «Азов» (другие используемые наименования: батальон «Азов», полк «Азов») террористической организацией и запрете его деятельности на территории Российской Федерации назначено к судебному разбирательству на 26 мая», — говорится в сообщении.
Украинские военные, которые укрывались на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, 16 мая начали сдаваться в плен российским войскам. Всего пока что сдались 265 человек, отмечали в Минобороны. В конце апреля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии городской застройки Мариуполя под контроль. Остатки украинских подразделений, главным образом полка «Азов», сохраняли контроль над территорией меткомбината «Азовсталь».
Ранее сегодня председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что комитетам нижней палаты парламента поручили проработать запрет обмена нацистских преступников, чтобы они могли предстать перед судом. «Вы правильно вносите предложение, нацистские преступники не должны подлежать обмену. Это военные преступники, мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом», — заявил Володин, поддержав предложение депутата Анатолия Вассермана (цитата по «Интерфаксу»).
В апреле глава российского МИДа Сергей Лавров напомнил, что в США еще несколько лет назад было запрещено оказывать поддержку украинскому националистическому батальону «Азов». Дипломат также отмечал, что боевики батальона «носят на одежде, своем теле символ и татуировки свастики, нацистских батальонов «Ваффен-СС», открыто читают и пропагандируют «Майн кампф».
Батальон или полк «Азов» был сформирован в мае 2014 г. в Мариуполе из добровольцев, первоначально в качестве батальона патрульной службы милиции особого назначения Министерства внутренних дел Украины. В сентябре того же года был развернут в полк, а в ноябре переведен в состав Национальной гвардии Украины.