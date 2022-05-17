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Верховный суд рассмотрит дело о признании «Азова» террористической организацией

Ведомости

Верховный суд рассмотрит дело о признании украинского националистического батальона «Азов» террористическим, сообщает пресс-служба Минюста.

«Административное дело о признании украинского военизированного националистического объединения «Азов» (другие используемые наименования: батальон «Азов», полк «Азов») террористической организацией и запрете его деятельности на территории Российской Федерации назначено к судебному разбирательству на 26 мая», — говорится в сообщении.

Украинские военные, которые укрывались на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, 16 мая начали сдаваться в плен российским войскам. Всего пока что сдались 265 человек, отмечали в Минобороны. В конце апреля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии городской застройки Мариуполя под контроль. Остатки украинских подразделений, главным образом полка «Азов», сохраняли контроль над территорией меткомбината «Азовсталь».

Ранее сегодня председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что комитетам нижней палаты парламента поручили проработать запрет обмена нацистских преступников, чтобы они могли предстать перед судом. «Вы правильно вносите предложение, нацистские преступники не должны подлежать обмену. Это военные преступники, мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом», — заявил Володин, поддержав предложение депутата Анатолия Вассермана (цитата по «Интерфаксу»).

В апреле глава российского МИДа Сергей Лавров напомнил, что в США еще несколько лет назад было запрещено оказывать поддержку украинскому националистическому батальону «Азов». Дипломат также отмечал, что боевики батальона «носят на одежде, своем теле символ и татуировки свастики, нацистских батальонов «Ваффен-СС», открыто читают и пропагандируют «Майн кампф».

Батальон или полк «Азов» был сформирован в мае 2014 г. в Мариуполе из добровольцев, первоначально в качестве батальона патрульной службы милиции особого назначения Министерства внутренних дел Украины. В сентябре того же года был развернут в полк, а в ноябре переведен в состав Национальной гвардии Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных