Верховный суд рассмотрит дело о признании «Азова» террористической организацией

Батальон или полк «Азов» был сформирован в мае 2014 г. в Мариуполе из добровольцев, первоначально в качестве батальона патрульной службы милиции особого назначения Министерства внутренних дел Украины. В сентябре того же года был развернут в полк, а в ноябре переведен в состав Национальной гвардии Украины.