Минобороны сообщило о еще почти 800 сдавшихся на «Азовстали» за сутки
Еще 771 военнослужащий Украины сдался в плен на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, сообщило Минобороны России. С 16 мая в плен сдались 1730 военных, в том числе 80 раненых, уточнили в министерстве.
«За прошедшие сутки на заблокированном металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе в плен сдался 771 боевик националистического подразделения «Азов». Всего с 16 мая в плен сдались 1730 боевиков, в том числе 80 раненых. Все нуждающиеся в стационарном лечении получают помощь в медучреждениях Донецкой народной республики в Новоазовске и Донецке», — заявили в Минобороны.
16 мая Минобороны России сообщило, что стороны договорились с заблокированными на «Азовстали» военными о вывозе раненых из числа ВСУ и других подразделений. В районе завода ввели режим тишины и открыли гуманитарный коридор. С 17 мая министерство сообщало о сдаче военных в плен.
Киев называет происходящее «эвакуацией» военных с завода для дальнейшего обмена на российских военнопленных. Президент Украины Владимир Зеленский ночью 17 мая заявил, что работа по возвращению украинских военных с завода «Азовсталь» в Мариуполе на подконтрольную Киеву территорию продолжается и «требует деликатности и времени».