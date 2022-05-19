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Минобороны сообщило о еще почти 800 сдавшихся на «Азовстали» за сутки

Ведомости

Еще 771 военнослужащий Украины сдался в плен на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, сообщило Минобороны России. С 16 мая в плен сдались 1730 военных, в том числе 80 раненых, уточнили в министерстве.

«За прошедшие сутки на заблокированном металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе в плен сдался 771 боевик националистического подразделения «Азов». Всего с 16 мая в плен сдались 1730 боевиков, в том числе 80 раненых. Все нуждающиеся в стационарном лечении получают помощь в медучреждениях Донецкой народной республики в Новоазовске и Донецке», — заявили в Минобороны.

16 мая Минобороны России сообщило, что стороны договорились с заблокированными на «Азовстали» военными о вывозе раненых из числа ВСУ и других подразделений. В районе завода ввели режим тишины и открыли гуманитарный коридор. С 17 мая министерство сообщало о сдаче военных в плен. 

Киев называет происходящее «эвакуацией» военных с завода для дальнейшего обмена на российских военнопленных. Президент Украины Владимир Зеленский ночью 17 мая заявил, что работа по возвращению украинских военных с завода «Азовсталь» в Мариуполе на подконтрольную Киеву территорию продолжается и «требует деликатности и времени».

Ранее по теме: Минобороны сообщило о почти 700 сдавшихся украинских военных в «Азовстали»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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