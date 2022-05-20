Шойгу заявил о сдавшихся в плен почти 2000 украинских военных на «Азовстали»
На блокированном с конца апреля российскими войсками меткомбинате «Азовсталь» в Мариуполе сдались в плен в общей сложности 1908 человек. Кроме того, с предприятия вышли 177 гражданских, в том числе 85 женщин и 47 детей, заявил министр обороны Сергей Шойгу на военной коллегии.
«На данный момент [на "Азовстали"] сложили оружие 1908 человек. Напомню, что до этого там сложили оружие 1387 морских пехотинцев. Спасено 177 человек [гражданских], в том числе 85 женщин и 47 детей. Всем оказана квалифицированная медицинская и психологическая помощь», — сказал Шойгу (цитата по ТАСС).
16 мая Минобороны России сообщило, что стороны договорились с заблокированными на «Азовстали» военными о вывозе раненых из числа ВСУ и других подразделений. В районе завода ввели режим тишины и открыли гуманитарный коридор. С 17 мая министерство сообщало о сдаче военных в плен. Накануне минобороны заявило об еще 771 сдавшемся военнослужащем Украины на территории завода «Азовсталь». За день до этого Минобороны сообщило о почти 700 сдавшихся украинских военных.
Киев называет происходящее «эвакуацией» военных с завода для дальнейшего обмена на российских военнопленных. Президент Украины Владимир Зеленский ночью 17 мая заявил, что работа по возвращению украинских военных с завода «Азовсталь» в Мариуполе на подконтрольную Киеву территорию продолжается и «требует деликатности и времени».