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Шойгу заявил о сдавшихся в плен почти 2000 украинских военных на «Азовстали»

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На блокированном с конца апреля российскими войсками меткомбинате «Азовсталь» в Мариуполе сдались в плен в общей сложности 1908 человек. Кроме того, с предприятия вышли 177 гражданских, в том числе 85 женщин и 47 детей, заявил министр обороны Сергей Шойгу на военной коллегии.

«На данный момент [на "Азовстали"] сложили оружие 1908 человек. Напомню, что до этого там сложили оружие 1387 морских пехотинцев. Спасено 177 человек [гражданских], в том числе 85 женщин и 47 детей. Всем оказана квалифицированная медицинская и психологическая помощь», — сказал Шойгу (цитата по ТАСС).

16 мая Минобороны России сообщило, что стороны договорились с заблокированными на «Азовстали» военными о вывозе раненых из числа ВСУ и других подразделений. В районе завода ввели режим тишины и открыли гуманитарный коридор. С 17 мая министерство сообщало о сдаче военных в плен. Накануне минобороны заявило об еще 771 сдавшемся военнослужащем Украины на территории завода «Азовсталь». За день до этого Минобороны сообщило о почти 700 сдавшихся украинских военных.

Киев называет происходящее «эвакуацией» военных с завода для дальнейшего обмена на российских военнопленных. Президент Украины Владимир Зеленский ночью 17 мая заявил, что работа по возвращению украинских военных с завода «Азовсталь» в Мариуполе на подконтрольную Киеву территорию продолжается и «требует деликатности и времени».

Ранее по теме: Минобороны сообщило о еще почти 800 сдавшихся на «Азовстали» за сутки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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