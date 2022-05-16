Минобороны сообщило о договоренности по вывозу раненых с «Азовстали»

14 мая советник и пресс-секретарь президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калин сообщил, что Турция предложила провести морскую эвакуацию раненых украинских боевиков, которые остаются на территории завода «Азовсталь». Калин заявил, что лично обсуждал эту инициативу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве две недели назад. По его словам, предложение остается «на столе переговоров», Москва пока не дала на него согласия.