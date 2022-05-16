Минобороны сообщило о договоренности по вывозу раненых с «Азовстали»
Российские военные достигли договоренности с заблокированными на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе украинскими силами о вывозе раненых, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
«В настоящее время в районе предприятия введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор, по которому раненые украинские военнослужащие доставляются в медицинское учреждение в Новоазовске (ДНР) для оказания им всей необходимой помощи», — говорится в сообщении.
В конце апреля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии Мариуполя под контроль. Остатки украинских боевиков взяли территорию «Азовстали» и удерживали там мирных жителей, утверждало Минобороны. Путин отменил штурм завода и поручил заблокировать его. Минобороны России открыло гуманитарный коридор для мирных жителей и предложило боевикам сдаться в плен. Эвакуация проходила при участии представителей ООН и Красного Креста.
14 мая советник и пресс-секретарь президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калин сообщил, что Турция предложила провести морскую эвакуацию раненых украинских боевиков, которые остаются на территории завода «Азовсталь». Калин заявил, что лично обсуждал эту инициативу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве две недели назад. По его словам, предложение остается «на столе переговоров», Москва пока не дала на него согласия.