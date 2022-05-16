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Минобороны сообщило о договоренности по вывозу раненых с «Азовстали»

Ведомости

Российские военные достигли договоренности с заблокированными на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе украинскими силами о вывозе раненых, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. 

«В настоящее время в районе предприятия введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор, по которому раненые украинские военнослужащие доставляются в медицинское учреждение в Новоазовске (ДНР) для оказания им всей необходимой помощи», — говорится в сообщении. 

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В конце апреля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии Мариуполя под контроль. Остатки украинских боевиков взяли территорию «Азовстали» и удерживали там мирных жителей, утверждало Минобороны. Путин отменил штурм завода и поручил заблокировать его. Минобороны России открыло гуманитарный коридор для мирных жителей и предложило боевикам сдаться в плен. Эвакуация проходила при участии представителей ООН и Красного Креста.

14 мая советник и пресс-секретарь президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калин сообщил, что Турция предложила провести морскую эвакуацию раненых украинских боевиков, которые остаются на территории завода «Азовсталь». Калин заявил, что лично обсуждал эту инициативу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве две недели назад. По его словам, предложение остается «на столе переговоров», Москва пока не дала на него согласия. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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