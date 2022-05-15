В Совфеде призвали Турцию не вмешиваться в эвакуацию людей с «Азовстали»

«Боевикам надо выкинуть белый флаг, и мы доставим в госпиталь тех, кто ранен. А тех, кто не ранен и попытается выскользнуть, доставят в следственный изолятор для начала следственных действий. Я думаю, что этот вопрос касается исключительно России», — сказал сенатор.