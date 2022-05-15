В Совфеде призвали Турцию не вмешиваться в эвакуацию людей с «Азовстали»
Турции не стоит вмешиваться в вопросы эвакуации людей с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе и «портить свою репутацию», заявил URA.RU первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Турция не пошла ни на какие антироссийские санкции. Турция готова принимать российских граждан в период летних отпусков. Это один из наших основных партнеров на Ближнем Востоке. Я считаю, что Турции не стоит вмешиваться в вопрос по „Азовстали» и портить свою репутацию», — сказал Джабаров.
Накануне Турция предложила провести морскую эвакуацию раненых украинских боевиков, которые остаются на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом в интервью Reuters сообщил советник и пресс-секретарь президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калин.
Он заявил, что лично обсуждал эту инициативу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве две недели назад. Согласно плану, людей с «Азовстали» доставят в порт Бердянска в Азовском море, а оттуда на турецком судне уже через Черное море они попадут в Стамбул.
По словам сенатора, Турция «официально не участвует в какой-то серьезной помощи», а на продажу Украине беспилотников Россия закрыла глаза и пока не видит в этом вмешательства.
Джабаров добавил, что на «Азовстали» уже нет мирных жителей.
«Боевикам надо выкинуть белый флаг, и мы доставим в госпиталь тех, кто ранен. А тех, кто не ранен и попытается выскользнуть, доставят в следственный изолятор для начала следственных действий. Я думаю, что этот вопрос касается исключительно России», — сказал сенатор.
В конце апреля министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину о взятии Мариуполя под контроль. Остатки украинских боевиков взяли территорию «Азовстали» и удерживали там мирных жителей, утверждало Минобороны. Путин отменил штурм завода и поручил заблокировать его. Минобороны России открыло гуманитарный коридор для мирных жителей и предложило боевикам сдаться в плен. Эвакуация проходила при участии представителей ООН и Красного Креста.