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В Совфеде призвали Турцию не вмешиваться в эвакуацию людей с «Азовстали»

Ведомости

Турции не стоит вмешиваться в вопросы эвакуации людей с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе и «портить свою репутацию», заявил URA.RU первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Турция не пошла ни на какие антироссийские санкции. Турция готова принимать российских граждан в период летних отпусков. Это один из наших основных партнеров на Ближнем Востоке. Я считаю, что Турции не стоит вмешиваться в вопрос по „Азовстали» и портить свою репутацию», — сказал Джабаров.

Накануне Турция предложила провести морскую эвакуацию раненых украинских боевиков, которые остаются на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом в интервью Reuters сообщил советник и пресс-секретарь президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калин.

Он заявил, что лично обсуждал эту инициативу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве две недели назад. Согласно плану, людей с «Азовстали» доставят в порт Бердянска в Азовском море, а оттуда на турецком судне уже через Черное море они попадут в Стамбул.

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По словам сенатора, Турция «официально не участвует в какой-то серьезной помощи», а на продажу Украине беспилотников Россия закрыла глаза и пока не видит в этом вмешательства.

Джабаров добавил, что на «Азовстали» уже нет мирных жителей. 

«Боевикам надо выкинуть белый флаг, и мы доставим в госпиталь тех, кто ранен. А тех, кто не ранен и попытается выскользнуть, доставят в следственный изолятор для начала следственных действий. Я думаю, что этот вопрос касается исключительно России», — сказал сенатор. 

В конце апреля министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину о взятии Мариуполя под контроль. Остатки украинских боевиков взяли территорию «Азовстали» и удерживали там мирных жителей, утверждало Минобороны. Путин отменил штурм завода и поручил заблокировать его. Минобороны России открыло гуманитарный коридор для мирных жителей и предложило боевикам сдаться в плен. Эвакуация проходила при участии представителей ООН и Красного Креста.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных