Турция предложила эвакуировать раненых солдат с «Азовстали»
Турция предложила провести морскую эвакуацию раненых украинских боевиков, которые остаются на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом в интервью Reuters сообщил советник и пресс-секретарь президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калин.
Калин заявил, что лично обсуждал эту инициативу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве две недели назад. По его словам, предложение остается «на столе переговоров», Москва пока не дала на него согласия.
Согласно плану, людей с «Азовстали» доставят в порт Бердянска в Азовском море, а оттуда на турецком судне уже через Черное море они попадут в Стамбул.
«Мы готовы. Фактически, наш корабль готов отправиться и доставить раненых солдат и других гражданских лиц в Турцию», — сказал Калин.
Советник Эрдогана добавил, что эвакуация из Бердянска была одним из предложений по достижению прекращения огня. По его словам, катер находится в Стамбуле и готов к отплытию. Турция ждет окончательного разрешения от российской и украинской сторон.
В конце апреля министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину о взятии Мариуполя под контроль. Остатки украинских боевиков взяли территорию «Азовстали» и удерживали там мирных жителей, рассказали в Минобороны. Путин отменил штурм завода и поручил заблокировать его. Минобороны России открыло гуманитарный коридор для мирных жителей и предложило боевикам сдаться в плен. Эвакуация проходила при участии представителей ООН и Красного Креста.