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Турция предложила эвакуировать раненых солдат с «Азовстали»

Ведомости

Турция предложила провести морскую эвакуацию раненых украинских боевиков, которые остаются на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом в интервью Reuters сообщил советник и пресс-секретарь президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калин.

Калин заявил, что лично обсуждал эту инициативу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве две недели назад. По его словам, предложение остается «на столе переговоров», Москва пока не дала на него согласия.

Согласно плану, людей с «Азовстали» доставят в порт Бердянска в Азовском море, а оттуда на турецком судне уже через Черное море они попадут в Стамбул.

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«Мы готовы. Фактически, наш корабль готов отправиться и доставить раненых солдат и других гражданских лиц в Турцию», — сказал Калин.

Советник Эрдогана добавил, что эвакуация из Бердянска была одним из предложений по достижению прекращения огня. По его словам, катер находится в Стамбуле и готов к отплытию. Турция ждет окончательного разрешения от российской и украинской сторон.

В конце апреля министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину о взятии Мариуполя под контроль. Остатки украинских боевиков взяли территорию «Азовстали» и удерживали там мирных жителей, рассказали в Минобороны. Путин отменил штурм завода и поручил заблокировать его. Минобороны России открыло гуманитарный коридор для мирных жителей и предложило боевикам сдаться в плен. Эвакуация проходила при участии представителей ООН и Красного Креста.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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