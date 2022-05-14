Турция предложила эвакуировать раненых солдат с «Азовстали»

В конце апреля министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину о взятии Мариуполя под контроль. Остатки украинских боевиков взяли территорию «Азовстали» и удерживали там мирных жителей, рассказали в Минобороны. Путин отменил штурм завода и поручил заблокировать его. Минобороны России открыло гуманитарный коридор для мирных жителей и предложило боевикам сдаться в плен. Эвакуация проходила при участии представителей ООН и Красного Креста.