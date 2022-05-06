Генсек ООН и власти ДНР сообщили об эвакуации с «Азовстали» более 500 человек

В понедельник, 2 мая, в Минобороны России сообщили, что с территории «Азовстали» и близлежащих домов в Мариуполе 30 апреля и 1 мая вывели 126 гражданских лиц. За день до этого, 1 мая, были выведены еще 80 человек, 69 из них приняли решение выехать на территорию, подконтрольную Киеву.