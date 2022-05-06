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Генсек ООН и власти ДНР сообщили об эвакуации с «Азовстали» более 500 человек

Ведомости

За последние сутки с завода «Азовсталь» в Мариуполе и прилегающих к нему территорий эвакуированы около 500 человек, сообщили генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и штаб террориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР). 

«В ходе совместной операции ООН и Международного комитета Красного Креста две колонны при обеспечении безопасности эвакуировали около 500 человек с завода "Азовсталь" в Мариуполе и прилегающих территорий», — написал Гуттериш на своей странице в Twitter. 

В штабе территориальной обороны ДНР, в свою очередь, сообщили, что всего за сутки из Мариуполя были эвакуированы 518 человек, включая 67 детей. «В настоящее время они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР», — уточнили в ведомстве.

Минобороны ранее анонсировало гуманитарные коридоры с «Азовстали» с 5 по 7 мая. В ведомстве заверили, что на время действия гуманитарных коридоров российские подразделения и силы ДНР прекратят боевые действия и отойдут на безопасное расстояние, «чтобы мирные граждане могли выйти в любых избранных ими направлениях».

В понедельник, 2 мая, в Минобороны России сообщили, что с территории «Азовстали» и близлежащих домов в Мариуполе 30 апреля и 1 мая вывели 126 гражданских лиц. За день до этого, 1 мая, были выведены еще 80 человек, 69 из них приняли решение выехать на территорию, подконтрольную Киеву.

21 апреля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Мариуполя, бои за который начались в конце февраля. По словам министра, остатки находившихся в городе украинских частей укрылись на металлургическом комбинате «Азовсталь». Путин заявил, что считает штурм завода нецелесообразным, приказал отменить его и заблокировать промзону. В российском оборонном ведомстве ранее неоднократно заявляли, что украинские националисты удерживают на территории завода мирных жителей, которых они используют в качестве живого щита.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных