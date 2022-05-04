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Минобороны России анонсировало гуманитарные коридоры с «Азовстали» с 5 по 7 мая

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Российские войска, блокирующие металлургический комбинат «Азовсталь» в Мариуполе, где забаррикадировались остатки украинских подразделений, 5, 6 и 7 мая открывают гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Минобороны России.

«В соответствии с решением руководства Российской Федерации, исходя из гуманных принципов, Вооружённые силы России с 08:00 до 18:00 мск 5, 6 и 7 мая 2022 года открывают гуманитарный коридор с территории металлургического комбината «Азовсталь» для эвакуации гражданских лиц (рабочего персонала, женщин и детей), о нахождении которых в подземных сооружениях комбината в очередной раз заявляют киевские власти», — говорится в сообщении.

В ведомстве заверили, что на время действия гуманитарных коридоров российские подразделения и силы ДНР прекратят боевые действия и отойдут на безопасное расстояние, «чтобы мирные граждане могли выйти в любых избранных ими направлениях».

В понедельник, 2 мая, в Минобороны России сообщили, что с территории «Азовстали» и близлежащих домов в Мариуполе 30 апреля и 1 мая вывели 126 гражданских лиц. За день до этого, 1 мая, были выведены еще 80 человек, 69 из них приняли решение выехать на территорию, подконтрольную Киеву.

3 мая начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что гуманитарный коридор для жителей Мариуполя открывается каждый день с возможностью выезда как на территории ДНР и ЛНР, так и на подконтрольные украинским властям. В тот же лень координатор ООН на Украине Оснат Лубрани сообщил, что более 100 гражданских лиц, вышедших с «Азовстали», благополучно добрались до Запорожья.

21 апреля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Мариуполя, бои за который начались в конце февраля. По словам министра, остатки находившихся в городе украинских частей укрылись на металлургическом комбинате «Азовсталь». Путин заявил, что считает штурм завода нецелесообразным, приказал отменить его и заблокировать промзону. В российском оборонном ведомстве ранее неоднократно заявляли, что украинские националисты удерживают на территории завода мирных жителей, которых они используют в качестве живого щита.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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