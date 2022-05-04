Минобороны России анонсировало гуманитарные коридоры с «Азовстали» с 5 по 7 мая

В понедельник, 2 мая, в Минобороны России сообщили, что с территории «Азовстали» и близлежащих домов в Мариуполе 30 апреля и 1 мая вывели 126 гражданских лиц. За день до этого, 1 мая, были выведены еще 80 человек, 69 из них приняли решение выехать на территорию, подконтрольную Киеву.



3 мая начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что гуманитарный коридор для жителей Мариуполя открывается каждый день с возможностью выезда как на территории ДНР и ЛНР, так и на подконтрольные украинским властям. В тот же лень координатор ООН на Украине Оснат Лубрани сообщил, что более 100 гражданских лиц, вышедших с «Азовстали», благополучно добрались до Запорожья.