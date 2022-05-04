Шойгу заявил, что Мариуполь находится под контролем российской армии

Министр обороны отметил, что российские войска вместе с подразделениями народной милиции ДНР и ЛНР расширяют контроль над территориями республик, при этом военные принимают «исчерпывающие меры по защите гражданского населения». «Российские Вооруженные силы продолжат выполнять все задачи, поставленные Верховным главнокомандующим», — подчеркнул он. Также Шойгу заявил, что транспорт НАТО с вооружением для ВСУ, который будет прибывать на территорию Украины, станет «законной целью для поражения» для российской армии.