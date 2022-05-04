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Шойгу заявил, что Мариуполь находится под контролем российской армии

Ведомости

Мариуполь находится под контролем российской армии, в городе налаживается мирная жизнь, а остатки боевиков на территории завода «Азовсталь» надежно заблокированы, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании.

«На освобождённых от националистов территориях ЛНР и ДНР и Украины налаживается мирная жизнь. В том числе и в Мариуполе — крупнейшем промышленном и транспортном узле на Азовском море. Он находится под контролем российской армии», — сообщил Шойгу (цитата по «РИА Новости»).

Каждый день для эвакуации мирных жителей открывают гуманитарные коридоры и объявляют режим тишины, добавил министр. ВС России провели на Украине уже 967 гуманитарных акций, в ходе которых 279 населенных пунктов получили более 17 000 т грузов.

Шойгу рассказал, что по поручению президента России Владимира Путина остатки боевиков на «Азовстали» надежно заблокированы.

Министр обороны отметил, что российские войска вместе с подразделениями народной милиции ДНР и ЛНР расширяют контроль над территориями республик, при этом военные принимают «исчерпывающие меры по защите гражданского населения». «Российские Вооруженные силы продолжат выполнять все задачи, поставленные Верховным главнокомандующим», — подчеркнул он. Также Шойгу заявил, что транспорт НАТО с вооружением для ВСУ, который будет прибывать на территорию Украины, станет «законной целью для поражения» для российской армии.

21 апреля Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Мариуполя. По его словам, остатки находившихся в городе украинских частей укрылись на металлургическом комбинате «Азовсталь». Путин заявил, что считает штурм завода нецелесообразным, приказал отменить его и заблокировать промзону. На следующий день в Минобороны заявили о нормализации обстановки в Мариуполе. 25 апреля Минобороны заявило о прекращении боевых действий в районе «Азовстали», отводе подразделений на безопасное расстояние и обеспечении вывода гражданских лиц с территории завода.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных