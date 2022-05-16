Песков: Путин отменил штурм «Азовстали» из гуманных соображений
Президент России Владимир Путин отменил приказ о штурме завода «Азовсталь» в Мариуполе, на котором укрывались украинские боевики и мирные жители, из гуманных соображений, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Безусловно, это абсолютно приказ был отдан исходя из гуманных соображений, об этом говорил сам президент Путин, я хочу вам это напомнить. Еще раз хочу напомнить, что президент Путин тогда приказал обеспечить возможность для всех гражданских, которые находятся на этом объекте, выйти из этого завода, выйти из подземелья и затем проследовать в любую сторону», — заявил Песков.
Он напомнил, что военным, которые находились на территории завода, предложили сложить оружие и сдаться в плен под гарантии обращения с ними в соответствии с международным правом.
На вопрос, была ли у Путина информация о том, военные каких стран находились на «Азовстали», когда он принимал решение отменить штурм, Песков ответил, что подтверждение подлинности такой информации – это прерогатива Минобороны России.
21 апреля Владимир Путин отменил приказ о штурме «Азовстали» и поручил военным заблокировать территорию завода. Затем Минобороны России объявило о прекращении боевых действий в районе завода и открыло гуманитарные коридоры, чтобы мирные жители могли выйти с «Азовстали», а военные – сдаться в плен. Позднее ООН и штаб территориальной обороны сообщили об эвакуации более 500 мирных людей с завода.