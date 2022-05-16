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Песков: Путин отменил штурм «Азовстали» из гуманных соображений

Ведомости

Президент России Владимир Путин отменил приказ о штурме завода «Азовсталь» в Мариуполе, на котором укрывались украинские боевики и мирные жители, из гуманных соображений, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Безусловно, это абсолютно приказ был отдан исходя из гуманных соображений, об этом говорил сам президент Путин, я хочу вам это напомнить. Еще раз хочу напомнить, что президент Путин тогда приказал обеспечить возможность для всех гражданских, которые находятся на этом объекте, выйти из этого завода, выйти из подземелья и затем проследовать в любую сторону», — заявил Песков.

Он напомнил, что военным, которые находились на территории завода, предложили сложить оружие и сдаться в плен под гарантии обращения с ними в соответствии с международным правом.

На вопрос, была ли у Путина информация о том, военные каких стран находились на «Азовстали», когда он принимал решение отменить штурм, Песков ответил, что подтверждение подлинности такой информации – это прерогатива Минобороны России.

21 апреля Владимир Путин отменил приказ о штурме «Азовстали» и поручил военным заблокировать территорию завода. Затем Минобороны России объявило о прекращении боевых действий в районе завода и открыло гуманитарные коридоры, чтобы мирные жители могли выйти с «Азовстали», а военные – сдаться в плен. Позднее ООН и штаб территориальной обороны сообщили об эвакуации более 500 мирных людей с завода.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных