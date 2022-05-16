Песков: Путин отменил штурм «Азовстали» из гуманных соображений

«Безусловно, это абсолютно приказ был отдан исходя из гуманных соображений, об этом говорил сам президент Путин, я хочу вам это напомнить. Еще раз хочу напомнить, что президент Путин тогда приказал обеспечить возможность для всех гражданских, которые находятся на этом объекте, выйти из этого завода, выйти из подземелья и затем проследовать в любую сторону», — заявил Песков.