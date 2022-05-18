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Глава ДНР Пушилин рассказал о планах по сносу завода «Азовсталь»

Ведомости

Завод «Азовсталь» в Мариуполе будет снесен, на его месте планируется реализовать другой проект, заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. 

«Если по [заводу имени] Ильича, то принято практически единогласное решение, что его нужно восстанавливать. По заводу "Азовсталь" учтено мнение мариупольцев, что завод загрязнял окружающую среду с момента, как появился», — отметил Пушилин (цитата по ТАСС). По его словам, на месте «Азовстали» планируется осуществить другие проекты, возможно, это будет площадка технопарка, жилой район, или парковая зона. 

Пушилин также сообщил, что свыше 60% жилого фонда Мариуполя не подлежит восстановлению. «Что касается коммуникаций, то ситуация оказалась не такой печальной. Специалисты, которые проводят сейчас восстановительные работы по водоснабжению и прочие, настроены не столь пессимистично, как это казалось, когда в первый раз мы смогли свободно въехать в город», — отметил он. 

Аналогичное заявление о судьбе «Азовстали» ранее сделал мэр Мариуполя Константин Иващенко. «К сожалению, да. Я это подтверждаю. Очень серьезные удары по нему были», — отметил Иващенко. При этом глава города отметил, что завод Ильича и «Азовмаш» будут восстановлены.

12 мая губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион возьмет шефство в восстановлении Тельмановского и Новоазовского районов Донбасса, прилегающих к Мариуполю. По его словам, власти Подмосковья будут искать системный подход к отправке необходимых строительных материалов в Донбасс.

Ранее по теме: Минобороны сообщило о почти 700 сдавшихся украинских военных в «Азовстали»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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