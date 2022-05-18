Глава ДНР Пушилин рассказал о планах по сносу завода «Азовсталь»

Пушилин также сообщил, что свыше 60% жилого фонда Мариуполя не подлежит восстановлению. «Что касается коммуникаций, то ситуация оказалась не такой печальной. Специалисты, которые проводят сейчас восстановительные работы по водоснабжению и прочие, настроены не столь пессимистично, как это казалось, когда в первый раз мы смогли свободно въехать в город», — отметил он.