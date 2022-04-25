Мэр Мариуполя заявил об отсутствии планов по восстановлению «Азовстали»

На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Мариуполя. По его словам, остатки находившихся в городе украинских частей укрылись на металлургическом комбинате «Азовсталь». Чтобы завершить работу на «Азовстали», российским военным потребуется около трех-четырех дней. Путин заявил, что считает штурм завода нецелесообразным, приказал отменить его и заблокировать промзону. На следующий день в Минобороны заявили о нормализации обстановки в Мариуполе, писал ТАСС.