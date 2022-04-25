Мэр Мариуполя заявил об отсутствии планов по восстановлению «Азовстали»
Завод «Азовсталь» в Мариуполе не будет восстановлен, сообщают «Известия» со ссылкой на мэра города Константина Иващенко.
«К сожалению, да. Я это подтверждаю. Очень серьезные удары по нему были», — отметил Иващенко. При этом глава города отметил, что завод Ильича и «Азовмаш» будут восстановлены.
Ранее сегодня Минобороны РФ сообщило о прекращении боевых действий в районе «Азовстали». Российские военные и подразделения ДНР с 14:00 мск в одностороннем порядке прекратят любые военные действия, отведут подразделения на безопасное расстояние и обеспечат вывод гражданских лиц с территории завода. В оборонном ведомстве потребовали от Киева отдать приказ командирам националистов отпустить мирных людей, если они есть на территории завода.
На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Мариуполя. По его словам, остатки находившихся в городе украинских частей укрылись на металлургическом комбинате «Азовсталь». Чтобы завершить работу на «Азовстали», российским военным потребуется около трех-четырех дней. Путин заявил, что считает штурм завода нецелесообразным, приказал отменить его и заблокировать промзону. На следующий день в Минобороны заявили о нормализации обстановки в Мариуполе, писал ТАСС.