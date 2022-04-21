Кадыров прокомментировал установление контроля над Мариуполем
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские и донецкие силы установили полный контроль над Мариуполем. По его словам, город взят «окончательно и бесповоротно», а остатки украинских сил находятся под заводом «Азовсталь». Об этом Кадыров написал в своем telegram-канале.
«Город взят окончательно и бесповоротно. Вся территория планомерно зачищена от националистов, бандеровцев, шайтанов и всей остальной погани, взято под контроль административное здание металлургического комбината «Азовсталь», которое представляет особое стратегическое значение, а также зачищена вся прилегающая территория. Остатки нациков блокированы под толщей бетона и железа на территории завода, и я уверен, что эти стены — последнее, что они увидят в своей жизни», — рассказал Кадыров.
Ранее сегодня министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о том, что российские военные и подразделения Донецкой народной республики (ДНР) взяли под контроль Мариуполь. Глава оборонного ведомства добавил, что из 8100 украинских военных, находившихся в Мариуполе на момент начала его блокады в конце февраля, более 4000 убиты, 1478 украинских военных сдались в плен. В городе было уничтожено 179 боевых бронированных машин, включая танки, 170 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов. При этом остатки украинских сил, включая иностранных наемников, укрылись под металлургическим комбинатом «Азовсталь», Шойгу также рассказала о подготовке к штурму промзоны.
В ответ глава российского государства приказал отменить штурм завода ради сохранения жизни и здоровья российских военных. «Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам», — сказал Путин, добавив, что промышленную зону надо заблокировать так, «чтобы муха не пролетела». Кроме того, президент призвал еще раз предложить находящимся на территории завода украинским силам сложить оружие и сдаться. «Российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение с ними в соответствии с соответствующими международно-правовыми актами. Всем, кто ранен, будет оказана квалифицированная медицинская помощь», — заявил президент.
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью таковой президент Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР 22 февраля и последующее их обращение к России за военной помощью «на основании статей 3 и 4 договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республиками». 2 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.
По данным Минобороны РФ на 21 апреля, с начала спецоперации российские военные уничтожили 140 самолетов, 106 вертолетов, 512 беспилотников, 254 ЗРК, 2422 танка и других боевых машин, 266 установок реактивных систем залпового огня, 1051 орудие полевой артиллерии и миномет, 2274 единицы специальной военной автомобильной техники Украины.