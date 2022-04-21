Кадыров прокомментировал установление контроля над Мариуполем

В ответ глава российского государства приказал отменить штурм завода ради сохранения жизни и здоровья российских военных. «Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам», — сказал Путин, добавив, что промышленную зону надо заблокировать так, «чтобы муха не пролетела». Кроме того, президент призвал еще раз предложить находящимся на территории завода украинским силам сложить оружие и сдаться. «Российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение с ними в соответствии с соответствующими международно-правовыми актами. Всем, кто ранен, будет оказана квалифицированная медицинская помощь», — заявил президент.