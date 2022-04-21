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Путин отменил штурм «Азовстали»

Ведомости

Президент России Владимир Путин приказал отменить штурм «Азовстали» в Мариуполе. Об этом президент заявил во время доклада министра обороны Сергея Шойгу, отчитавшегося о получении полного контроля над городом Мариуполь. Вместо штурма Путин приказал блокировать территорию предприятия.

«Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным. Приказываю отменить. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела», — сказал Путин (цитата по сайту Кремля). Российский президент объяснил такое решение соображениями «сохранения жизни и здоровья наших солдат и офицеров».

«Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам», — сказал Путин. Он приказал Шойгу предложить «ещё раз всем, кто до сих пор не сложил оружия, сделать это». «Российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение с ними в соответствии с соответствующими международно-правовыми актами. Всем, кто ранен, будет оказана квалифицированная медицинская помощь», — заявил президент.

Ранее по теме: Шойгу доложил Путину об освобождении Мариуполя

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных