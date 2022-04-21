Путин отменил штурм «Азовстали»
Президент России Владимир Путин приказал отменить штурм «Азовстали» в Мариуполе. Об этом президент заявил во время доклада министра обороны Сергея Шойгу, отчитавшегося о получении полного контроля над городом Мариуполь. Вместо штурма Путин приказал блокировать территорию предприятия.
«Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным. Приказываю отменить. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела», — сказал Путин (цитата по сайту Кремля). Российский президент объяснил такое решение соображениями «сохранения жизни и здоровья наших солдат и офицеров».
«Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам», — сказал Путин. Он приказал Шойгу предложить «ещё раз всем, кто до сих пор не сложил оружия, сделать это». «Российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение с ними в соответствии с соответствующими международно-правовыми актами. Всем, кто ранен, будет оказана квалифицированная медицинская помощь», — заявил президент.