Путин отменил штурм «Азовстали»

«Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам», — сказал Путин. Он приказал Шойгу предложить «ещё раз всем, кто до сих пор не сложил оружия, сделать это». «Российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение с ними в соответствии с соответствующими международно-правовыми актами. Всем, кто ранен, будет оказана квалифицированная медицинская помощь», — заявил президент.