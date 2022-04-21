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Шойгу доложил Путину об освобождении Мариуполя

Ведомости

Российские военные и подразделения Донецкой народной республики (ДНР) взяли под контроль Мариуполь, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Вооруженными силами Российской Федерации и силами народной милиции ДНР освобожден Мариуполь», — сказал Шойгу (цитату министра опубликовал сайт Кремля).

По словам Шойгу, из 8100 украинских военных, находившихся в Мариуполе на момент начала его блокады в конце февраля, более 4000 убиты, 1478 украинских военных сдались в плен. В городе было уничтожено 179 боевых бронированных машин, включая танки, 170 орудий, реактивных систем залпового огня и миномётов.

По словам министра, остатки оборонивших город украинских частей «укрылись» на металлургическом комбинате «Азовсталь». Чтобы завершить работу на «Азовстали» российским военным потребуется около трех-четырех дней, сообщил Шойгу. Путин, в свою очередь, заявил, что считает штурм завода нецелесообразным, и приказал его отменить. Российский президент объяснил такое решение соображениями «сохранения жизни и здоровья солдат и офицеров».

Путин объявил о начале проведения военной спецоперации на Украине с 24 февраля. Президент назвал ее целями «демилитаризацию» и «денацификацию» страны. Украина после начала спецоперации объявила военное положение и разорвала дипломатические отношения с Москвой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных