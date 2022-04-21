Шойгу доложил Путину об освобождении Мариуполя

По словам министра, остатки оборонивших город украинских частей «укрылись» на металлургическом комбинате «Азовсталь». Чтобы завершить работу на «Азовстали» российским военным потребуется около трех-четырех дней, сообщил Шойгу. Путин, в свою очередь, заявил, что считает штурм завода нецелесообразным, и приказал его отменить. Российский президент объяснил такое решение соображениями «сохранения жизни и здоровья солдат и офицеров».