Шойгу доложил Путину об освобождении Мариуполя
Российские военные и подразделения Донецкой народной республики (ДНР) взяли под контроль Мариуполь, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным.
«Вооруженными силами Российской Федерации и силами народной милиции ДНР освобожден Мариуполь», — сказал Шойгу (цитату министра опубликовал сайт Кремля).
По словам Шойгу, из 8100 украинских военных, находившихся в Мариуполе на момент начала его блокады в конце февраля, более 4000 убиты, 1478 украинских военных сдались в плен. В городе было уничтожено 179 боевых бронированных машин, включая танки, 170 орудий, реактивных систем залпового огня и миномётов.
По словам министра, остатки оборонивших город украинских частей «укрылись» на металлургическом комбинате «Азовсталь». Чтобы завершить работу на «Азовстали» российским военным потребуется около трех-четырех дней, сообщил Шойгу. Путин, в свою очередь, заявил, что считает штурм завода нецелесообразным, и приказал его отменить. Российский президент объяснил такое решение соображениями «сохранения жизни и здоровья солдат и офицеров».
Путин объявил о начале проведения военной спецоперации на Украине с 24 февраля. Президент назвал ее целями «демилитаризацию» и «денацификацию» страны. Украина после начала спецоперации объявила военное положение и разорвала дипломатические отношения с Москвой.