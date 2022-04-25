Минобороны заявило о прекращении боевых действий в районе «Азовстали»
Российские войска и формирования ДНР 25 апреля с 14:00 мск прекратят боевые действия в районе завода «Азовсталь» в Мариуполе, отведут подразделения на безопасное расстояние и обеспечат вывод гражданских лиц с территории завода, сообщило Минобороны России.
«Руководствуясь чисто гуманными принципами, Вооруженные Силы России и формирования Донецкой Народной Республики с 14:00 (мск) 25 апреля 2022 г. в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия, подразделения отводятся на безопасное расстояние и обеспечивают вывод указанной категории граждан в любых избранных ими направлениях», — говорится в сообщении.
«Российская Федерация публично и официально заявляет, что для выхода мирных жителей из «Азовстали» никаких препятствий нет, за исключением принципиального решения самих киевских властей и командиров националистических формирований продолжать удерживать мирных граждан в качестве «живого щита», — заявили в Минобороны. В министерстве потребовали от Киева отдать приказ командирам националистов отпустить мирных людей, если они есть на территории завода.
21 апреля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Мариуполя. По его словам, остатки оборонивших город украинских частей укрылись на металлургическом комбинате «Азовсталь». Чтобы завершить работу на «Азовстали», российским военным потребуется около трех-четырех дней. Путин заявил, что считает штурм завода нецелесообразным, приказал отменить его и заблокировать промзону. На следующий день в Минобороны заявили о нормализации обстановки в Мариуполе, писал ТАСС.