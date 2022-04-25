Минобороны заявило о прекращении боевых действий в районе «Азовстали»

«Российская Федерация публично и официально заявляет, что для выхода мирных жителей из «Азовстали» никаких препятствий нет, за исключением принципиального решения самих киевских властей и командиров националистических формирований продолжать удерживать мирных граждан в качестве «живого щита», — заявили в Минобороны. В министерстве потребовали от Киева отдать приказ командирам националистов отпустить мирных людей, если они есть на территории завода.