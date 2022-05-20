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Правительство создало штаб по восстановлению «освобожденных территорий Украины»

Ведомости

Правительство России создало специальный штаб по восстановлению «освобожденных российскими войсками в результате военной спецоперации территорий Украины». Уже действует график восстановительных работ, заявил курирующий строительный комплекс вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Мы создали специальный штаб, куда вошли все заинтересованные органы», — заявил Хуснуллин журналистам (цитата по ТАСС).

Хуснуллин в начале мая посетил Мариуполь, Волноваху, Луганск и другие города Донбасса и Юга Украины. 8 мая анонсировал помощь в восстановлении их инфраструктуры. Тогда же министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин заявил, что ведомство приступило к оценке затрат на восстановление инфраструктуры Донбасса.

Хуснуллин пообещал Херсону «достойное место в нашей российской семье»

Вице-премьер рассказал о развитии региона в эфире канала «Крым 24»

2 марта представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российская армия взяла под полный контроль областной центр Херсон на юге Украины. 17 мая Хуснуллин заявил, что занятые российскими войсками к началу марта Херсон и область займут «достойное место в нашей российской семье». Днем позже вице-премьер заявил, что на занятой российскими властями южной части Запорожской области начнут в ближайшее время выплачивать пенсии, соцвыплаты и зарплаты в российских рублях, а также приведут в порядок все дороги, которые связывают Запорожскую область с Россией. Днем позже вице-премьер допустил, что Запорожская АЭС — самая большая в Европе и обеспечивающая до четверти поставок украинской энергии — будет работать «на Россию», если Украина не будет платить за ее энергию.

Ранее замглавы администрации Херсонской области, сформированной после начала военной спецоперации на Украине, Кирилл Стремоусов заявлял, что новое руководство региона намерено просить о присоединении к РФ. В Кремле отмечали, что решение об обращении к России с просьбой должны принять жители области. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что «подобные судьбоносные решения» должны быть «абсолютно легитимными, так, как это было в случае с Крымом».

24 февраля Россия объявила о начале специальной военной операции в Донбассе. Целью операции президент Владимир Путин назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных