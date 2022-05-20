Правительство создало штаб по восстановлению «освобожденных территорий Украины»

2 марта представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российская армия взяла под полный контроль областной центр Херсон на юге Украины. 17 мая Хуснуллин заявил, что занятые российскими войсками к началу марта Херсон и область займут «достойное место в нашей российской семье». Днем позже вице-премьер заявил, что на занятой российскими властями южной части Запорожской области начнут в ближайшее время выплачивать пенсии, соцвыплаты и зарплаты в российских рублях, а также приведут в порядок все дороги, которые связывают Запорожскую область с Россией. Днем позже вице-премьер допустил, что Запорожская АЭС — самая большая в Европе и обеспечивающая до четверти поставок украинской энергии — будет работать «на Россию», если Украина не будет платить за ее энергию.