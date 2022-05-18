Хуснуллин пообещал Херсону «достойное место в нашей российской семье»Вице-премьер рассказал о развитии региона в эфире канала «Крым 24»
Курирующий регионы и инфраструктуру зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин заявил, что запуск экономики является главной задачей в Херсонской области. Об этом вице-премьер заявил в ходе визита в Херсон. О том, что в городе «мало разрушений», отметил он в эфире канала «Крым 24».
«Считаем, что у Херсона большая перспектива и что [область займет] достойное место в нашей российской семье. Мы всех ждем, приглашаем сотрудничать – не надо ничего бояться, мы вместе будем жить и работать дальше», – подчеркнул Хуснуллин.
Глава Крыма Сергей Аксенов, который побывал в Херсоне вместе с Хуснуллиным, заявил, что жители полуострова готовы помочь жителям соседней Херсонской и Запорожской областей. По его словам, крымские предприниматели и органы власти республики «настроены на то, чтобы оказать максимальную помощь предпринимателям с освобожденных территорий для ведения бизнеса в Крыму».
Это не первый визит в область представителей российских властей.
Ранее замглавы администрации Херсонской области, сформированной после начала военной спецоперации на Украине, Кирилл Стремоусов заявлял, что новое руководство региона намерено просить о присоединении к РФ.
Принятие нового субъекта в состав России регулируется ст. 65 Конституции, международными договорами, конституционным законом «О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации», а также федеральными конституционными законами о принятии в РФ нового субъекта. Для того чтобы в состав России вошла другая страна, требуется ее инициатива.
В Кремле отмечали, что решение об обращении к России с такой просьбой должны принять жители области. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что «подобные судьбоносные решения» должны быть «абсолютно легитимными, так, как это было в случае с Крымом».
Херсонскую область 6 мая посещал и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, который также регулярно посещает Донбасс. Он заявил, что Россия «будет помогать региону так же, как помогает Донецкой и Луганской республикам». «Россия здесь навсегда, в этом не должно быть никаких сомнений, будем жить вместе», – заверил Турчак. Состав российской делегации помимо Турчака вошли депутаты Государственной думы, в частности Дмитрий Саблин и Артем Туров. Вместе с ними был глава ДНР Денис Пушилин.
14 мая в город приехала вице-спикер российской Госдумы Анна Кузнецова. Она обсудила с пророссийскими властями города гуманитарные вопросы – соцзащиту, бесперебойную поставку продуктов, детскую медицину и образование, посетила областную детскую больницу и областной дом малыша.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин несколько раз посещал Донецк и Луганск после 24 февраля, СКР подписал соглашения о сотрудничестве со следственными органами ДНР и ЛНР. По словам источника, близкого к следственным органам, на территории республик работает более сотни сотрудников СКР, которые занимаются выявлением военных преступников из числа пленных украинских военнослужащих. Председатель СКР поручал исследовать факты издевательств над российскими военнослужащими на территории Херсонской области.
В написании статьи участвовал Алексей Никольский