Хуснуллин пообещал Херсону «достойное место в нашей российской семье»

Херсонскую область 6 мая посещал и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, который также регулярно посещает Донбасс. Он заявил, что Россия «будет помогать региону так же, как помогает Донецкой и Луганской республикам». «Россия здесь навсегда, в этом не должно быть никаких сомнений, будем жить вместе», – заверил Турчак. Состав российской делегации помимо Турчака вошли депутаты Государственной думы, в частности Дмитрий Саблин и Артем Туров. Вместе с ними был глава ДНР Денис Пушилин.