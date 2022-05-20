Корреспондент «Первого канала» сообщила о сдаче в плен командира «Азова» и его зама
Командир полка «Азов» (символика подразделения признана экстремистской в России и запрещена) Денис Прокопенко и его заместитель Святослав Паламар вышли с предприятия «Азовсталь» и сдались в плен, сообщила в своем Telegram-канале корреспондент «Первого канала» Ирина Куксенкова. Официального подтверждения данной информации нет.
Паламар сдал оружие — личный автомат и пистолет, говорится в ее сообщении.
Ранее сегодня Куксенкова сообщила, что командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины майор Сергей Волынский также вышел с территории комбината «Азовсталь» и сдался в плен.
До этого министр обороны Сергей Шойгу на военной коллегии заявил, что с территории «Азовстали» уже сдались в плен в общей сложности 1908 человек. Также с предприятия вышли 177 гражданских, среди которых было 85 женщин и 47 детей.