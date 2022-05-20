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Корреспондент «Первого канала» сообщила о сдаче в плен командира «Азова» и его зама

Ведомости

Командир полка «Азов» (символика подразделения признана экстремистской в России и запрещена) Денис Прокопенко и его заместитель Святослав Паламар вышли с предприятия «Азовсталь» и сдались в плен, сообщила в своем Telegram-канале корреспондент «Первого канала» Ирина Куксенкова. Официального подтверждения данной информации нет.

Паламар сдал оружие — личный автомат и пистолет, говорится в ее сообщении.

Ранее сегодня Куксенкова сообщила, что командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины майор Сергей Волынский также вышел с территории комбината «Азовсталь» и сдался в плен.

До этого министр обороны Сергей Шойгу на военной коллегии заявил, что с территории «Азовстали» уже сдались в плен в общей сложности 1908 человек. Также с предприятия вышли 177 гражданских, среди которых было 85 женщин и 47 детей.

Ранее по теме: Корреспондент «Первого канала» сообщила о сдаче в плен командира бригады ВСУ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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