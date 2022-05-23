МИД России допустил обсуждение с Украиной обмена пленных с «Азовстали»
Россия допускает возможность обсуждения с Украиной обмена пленных, сдавшихся на меткомбинате «Азовсталь» в Мариуполе, если это «не будет противоречить здравому смыслу». Об этом заявил заместитель главы российского МИДа Андрей Руденко, передает ТАСС.
«Я любую возможность допускаю, которая не противоречит здравому смыслу», — сказал Руденко. Ранее сегодня глава признанной Россией Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин подтвердил, что все пленные с «Азовстали» находятся на территории республики, где планируется организовать международный трибунал для суда.
«Международный трибунал планируется также организовать на территории республики», — сказал Пушилин «Интерфаксу».
До этого, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «эвакуированные» с завода «Азовсталь» в Мариуполе украинские военные должны быть освобождены по процедуре обмена.
20 мая министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции и полном освобождении территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, на которой с 21 апреля была заблокирована группировка украинских военнослужащих, преимущественно полка «Азов» (официально является полком в составе нацгвардии Украины, символика подразделения признана экстремистской в России и запрещена).
По данным Минобороны, всего с 16 мая сдались в плен на «Азовстали» 2439 человек. С территории меткомбината также были выведены 177 гражданских, в том числе 85 женщин и 47 детей