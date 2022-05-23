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МИД России допустил обсуждение с Украиной обмена пленных с «Азовстали»

Ведомости

Россия допускает возможность обсуждения с Украиной обмена пленных, сдавшихся на меткомбинате «Азовсталь» в Мариуполе, если это «не будет противоречить здравому смыслу». Об этом заявил заместитель главы российского МИДа Андрей Руденко, передает ТАСС.

«Я любую возможность допускаю, которая не противоречит здравому смыслу», — сказал Руденко. Ранее сегодня глава признанной Россией Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин подтвердил, что все пленные с «Азовстали» находятся на территории республики, где планируется организовать международный трибунал для суда.

«Международный трибунал планируется также организовать на территории республики», — сказал Пушилин «Интерфаксу».

До этого, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «эвакуированные» с завода «Азовсталь» в Мариуполе украинские военные должны быть освобождены по процедуре обмена.

20 мая министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции и полном освобождении территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, на которой с 21 апреля была заблокирована группировка украинских военнослужащих, преимущественно полка «Азов» (официально является полком в составе нацгвардии Украины, символика подразделения признана экстремистской в России и запрещена).

По данным Минобороны, всего с 16 мая сдались в плен на «Азовстали» 2439 человек. С территории меткомбината также были выведены 177 гражданских, в том числе 85 женщин и 47 детей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных