Россия и Украина провели 27 операций по обмену пленными и телами погибших
Москва и Киев совершили уже 27 операций по обмену военнопленными и телами погибших военнослужащих, сообщил в среду замминистра обороны РФ Александр Фомин.
«При участии Международного комитета Красного Креста (МККК) также удалось организовать диалог с Киевом по вопросу обмена военнопленными и телами погибших военнослужащих. К настоящему времени проведено 27 таких операций», — отметил Фомин (цитата по ТАСС).
По его словам, оборонное ведомство сформировало постоянно действующую медицинскую комиссию для освидетельствования больных и раненых военнопленных. Она работает в соответствии с рекомендациями и принципами на основе Женевской конвенции. «К настоящему моменту по решениям комиссии Украине переданы 18 человек», — добавил он.
В конце июля уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что семь женщин из составов экипажей удерживаемых на Украине российских гражданских судов вернулись в страну. По ее совам, трое из остающихся в украинском Измаиле россиян тяжело заболели. Омбудсмен обратилась к украинской стороне с запросом о предоставлении им возможности вернуться домой.
После начала спецоперации стороны несколько раз сообщали об обмене пленными, а также освобождении удерживаемых на Украине дальнобойщиков и моряков. 20 мая министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с завода «Азовсталь» в Мариуполе вышли и сдались в плен 2439 украинских военных. В Киеве заявили, что ведут работу по их возвращению на подконтрольные Украине территории. Но глава Донецкой республики Денис Пушилин отмечал, что сейчас в ДНР ведется работа над созданием трибунала. В МИДе допустили обмен пленными с Украиной только после суда.
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