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Россия и Украина провели 27 операций по обмену пленными и телами погибших

Ведомости

Москва и Киев совершили уже 27 операций по обмену военнопленными и телами погибших военнослужащих, сообщил в среду замминистра обороны РФ Александр Фомин.

«При участии Международного комитета Красного Креста (МККК) также удалось организовать диалог с Киевом по вопросу обмена военнопленными и телами погибших военнослужащих. К настоящему времени проведено 27 таких операций», — отметил Фомин (цитата по ТАСС).

По его словам, оборонное ведомство сформировало постоянно действующую медицинскую комиссию для освидетельствования больных и раненых военнопленных. Она работает в соответствии с рекомендациями и принципами на основе Женевской конвенции. «К настоящему моменту по решениям комиссии Украине переданы 18 человек», — добавил он.

В конце июля уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что семь женщин из составов экипажей удерживаемых на Украине российских гражданских судов вернулись в страну. По ее совам, трое из остающихся в украинском Измаиле россиян тяжело заболели. Омбудсмен обратилась к украинской стороне с запросом о предоставлении им возможности вернуться домой. 

После начала спецоперации стороны несколько раз сообщали об обмене пленными, а также освобождении удерживаемых на Украине дальнобойщиков и моряков. 20 мая министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с завода «Азовсталь» в Мариуполе вышли и сдались в плен 2439 украинских военных. В Киеве заявили, что ведут работу по их возвращению на подконтрольные Украине территории. Но глава Донецкой республики Денис Пушилин отмечал, что сейчас в ДНР ведется работа над созданием трибунала. В МИДе допустили обмен пленными с Украиной только после суда.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных