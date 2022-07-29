Минобороны России сообщило об ударе ВСУ по СИЗО с украинскими пленными

СКР возбудил уголовное дело по факту удара по СИЗО по ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов). В пресс-службе СК рассказали, что сейчас следователи осматривают место происшествия. Ведомство примет меры для установления обстоятельств произошедшего и причастных к этому.