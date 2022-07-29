Минобороны России сообщило об ударе ВСУ по СИЗО с украинскими пленными
Украинские войска ночью 29 июля нанесли удар по СИЗО в населенном пункте Еленовка, в котором содержатся украинские военнопленные, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. В результате удара погибло 40 и было ранено 75 пленных, а также пострадали 8 сотрудников изолятора.
«По следственному изолятору в районе населенного пункта Еленовка, в котором содержатся военнопленные украинские военнослужащие, в том числе боевики формирования «Азов», нанесён ракетный удар из американской реактивной системы залпового огня «HIMARS». Погибло 40 и ранено 75 военнопленных украинцев. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили восемь сотрудников изолятора», — рассказал Конашенков.
По его словам, сейчас много украинских военных добровольно складывает оружие, зная о гуманном отношении российских военных к пленным. ВСУ совершили удар, чтобы запугать украинских военных и предотвратить их сдачу в плен. Конашенков добавил, что обстоятельства провокации расследуются.
СКР возбудил уголовное дело по факту удара по СИЗО по ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов). В пресс-службе СК рассказали, что сейчас следователи осматривают место происшествия. Ведомство примет меры для установления обстоятельств произошедшего и причастных к этому.
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