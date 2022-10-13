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СК сообщил о свыше 400 боевиков «Азова» в российских СИЗО

Ведомости

Более 400 бойцов батальона «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ) доставили с конца сентября в разные изоляторы России, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

«В период с конца сентября по настоящее время на территорию России доставлены 402 националиста полка "Азов", которые размещены в специализированных учреждениях на территориях Волгоградской, Ростовской, Белгородской и Воронежской областей», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что в результате этой работы с задержанными зафиксированы новые факты жестокого обращения с гражданским населением, совершенные представителями украинских вооруженных формирований.

Турецкое агентство Anadolu ранее сообщило об обмене военнопленными между Москвой и Киевом при посредничестве Анкары.

Как уточнил в соцсетях глава офиса украинского президента Андрей Ермак, Киев вернул 215 человек, в том числе более сотни бойцов и пять командиров батальона «Азов». По его словам, были также возвращены и десять иностранных наемников, которые сейчас находятся в Саудовской Аравии. В середине августа пятерым иностранным наемникам огласили обвинение в суде ДНР.

Обмен вскоре был подтвержден тогдашним главой, а ныне ВРИО главы ДНР Денисом Пушилиным. По его словам, в результате обмена пленными между Москвой и Киевом были освобождены украинский бизнесмен и политик Виктор Медведчук (кум президента России Владимира Путина) и 55 военных.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать обмен военнопленными с украинской стороной. При этом он отметил, что каждый обмен — это результат «очень сложной работы, очень кропотливой работы». «В любом случае можно только приветствовать возвращение людей из застенков киевского режима, особенно наших ребят», — заключил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных