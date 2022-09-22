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В ДНР подтвердили обмен Медведчука

Ведомости

В результате обмена пленными между Москвой и Киевом были освобождены украинский бизнесмен и политик Виктор Медведчук и 55 военных, заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Из плена был освобожден Виктор Медведчук», – цитирует его ТАСС.

По словам Пушилина, благодаря Медведчуку были освобождены более 1000 военнослужащих ДНР в рамках минского процесса и вне его.

Из 55 освобожденных военнослужащих пятеро были военными Донбасса, добавил он.

Ранее сегодня о состоявшемся обмене военнопленными сообщило Минобороны России, однако там сообщили лишь о возвращении 55 военных. До этого глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Киев вернул 215 человек, в том числе более сотни бойцов и пять командиров батальона «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ). По его словам, были также возвращены и десять иностранных наемников, которые сейчас находятся в Саудовской Аравии.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня утром в своем Telegram-канале пояснил, что вернувшиеся из плена командиры «Азова» останутся в Турции до окончания боевых действий на Украине. Он также уточнил данные по освобожденным наемникам: это пять граждан Великобритании, два гражданина США, а также по одному гражданину Марокко, Швеции и Хорватии.

После начала спецоперации стороны несколько раз сообщали об обмене пленными, а также освобождении удерживаемых на Украине дальнобойщиков и моряков. 29 июня Пушилин сообщил о самом большом на тот момент обмене военнопленными с начала спецоперации, он прошел по формуле 144 на 144. 3 августа замминистра обороны РФ Александр Фомин заявил, с февраля и на тот момент Москва и Киев совершили 27 операций по обмену военнопленными и телами погибших военнослужащих.

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Ранее по теме: Минобороны сообщило об обмене 55 военных из плена ВСУ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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