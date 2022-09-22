В ДНР подтвердили обмен Медведчука
В результате обмена пленными между Москвой и Киевом были освобождены украинский бизнесмен и политик Виктор Медведчук и 55 военных, заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
«Из плена был освобожден Виктор Медведчук», – цитирует его ТАСС.
По словам Пушилина, благодаря Медведчуку были освобождены более 1000 военнослужащих ДНР в рамках минского процесса и вне его.
Из 55 освобожденных военнослужащих пятеро были военными Донбасса, добавил он.
Ранее сегодня о состоявшемся обмене военнопленными сообщило Минобороны России, однако там сообщили лишь о возвращении 55 военных. До этого глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Киев вернул 215 человек, в том числе более сотни бойцов и пять командиров батальона «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ). По его словам, были также возвращены и десять иностранных наемников, которые сейчас находятся в Саудовской Аравии.
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня утром в своем Telegram-канале пояснил, что вернувшиеся из плена командиры «Азова» останутся в Турции до окончания боевых действий на Украине. Он также уточнил данные по освобожденным наемникам: это пять граждан Великобритании, два гражданина США, а также по одному гражданину Марокко, Швеции и Хорватии.
После начала спецоперации стороны несколько раз сообщали об обмене пленными, а также освобождении удерживаемых на Украине дальнобойщиков и моряков. 29 июня Пушилин сообщил о самом большом на тот момент обмене военнопленными с начала спецоперации, он прошел по формуле 144 на 144. 3 августа замминистра обороны РФ Александр Фомин заявил, с февраля и на тот момент Москва и Киев совершили 27 операций по обмену военнопленными и телами погибших военнослужащих.
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