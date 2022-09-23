Песков заявил, что не знает о местонахождении Медведчука
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о местонахождении освобожденного в результате обмена с Украиной бизнесмена и политика Виктора Медведчука.
«Каждый обмен — это результат очень сложной работы, очень кропотливой работы. В любом случае можно только приветствовать возвращение людей из застенков киевского режима, особенно наших ребят. Мне не известно о том, что президент общался с ним. Я не располагаю такой информацией», — отметил Песков.
По словам представителя Кремля, ему ничего не известно о местонахождении Медведчука. Он также отказался комментировать обмен военнопленными с украинской стороной. Глава ДНР Денис Пушилин накануне подтвердил обмен Медведчука.
67-летний Медведчук — кум Владимира Путина, с 2018 г. возглавлял политсовет украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ, деятельность приостановлена в марте 2022 г. властями страны из-за «связей» с Россией).
22 сентября о состоявшемся обмене военнопленными сообщило Минобороны России, однако там сообщили лишь о возвращении 55 военных. До этого глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Киев вернул 215 человек, в том числе более сотни бойцов и пять командиров батальона «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ). По его словам, были также возвращены и десять иностранных наемников, которые сейчас находятся в Саудовской Аравии.
Президент Украины Владимир Зеленский накануне утром в своем Telegram-канале пояснил, что вернувшиеся из плена командиры «Азова» останутся в Турции до окончания боевых действий на Украине. Он также уточнил данные по освобожденным наемникам: это пять граждан Великобритании, два гражданина США, а также по одному гражданину Марокко, Швеции и Хорватии.
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