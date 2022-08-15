В ДНР огласили обвинение пяти воевавшим на стороне Украины иностранным наемникам
Пятерым иностранным наемникам, воевавшим на территории Донбасса на стороне Украины, огласили обвинение в суде Донецкой народной республики (ДНР), передает «РИА Новости».
Гражданину Швеции Матиасу Густавссону, Хорватии — Векославу Пребегу, а также Великобритании — Джону Хардингу вменяется участие в военных действиях в качестве наемников и обучение для насильственного захвата власти. Им грозит смертная казнь.
Еще двум гражданам Великобритании — Эндрю Хиллу и Дилану Хилу — вменяется участие в военных действиях в качестве наемников и вербовка. Никто из наемников не согласился с выдвинутыми обвинениями.
В ДНР уже приговорены к смертной казни гражданин Марокко Ибрагим Саадун и граждане Великобритании Эйден Аслин и Шон Пиннер. Они признались в нарушении ст. 232 Уголовного кодекса ДНР (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности). Согласно утверждению следствия, британцы и марокканец за вознаграждение принимали участие в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР.
12 июля в ДНР вступила в силу отмена моратория на исполнение смертных приговоров.
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