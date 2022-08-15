В ДНР огласили обвинение пяти воевавшим на стороне Украины иностранным наемникам

В ДНР уже приговорены к смертной казни гражданин Марокко Ибрагим Саадун и граждане Великобритании Эйден Аслин и Шон Пиннер. Они признались в нарушении ст. 232 Уголовного кодекса ДНР (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности). Согласно утверждению следствия, британцы и марокканец за вознаграждение принимали участие в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР.