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В ДНР огласили обвинение пяти воевавшим на стороне Украины иностранным наемникам

Ведомости

Пятерым иностранным наемникам, воевавшим на территории Донбасса на стороне Украины, огласили обвинение в суде Донецкой народной республики (ДНР), передает «РИА Новости». 

Гражданину Швеции Матиасу Густавссону, Хорватии — Векославу Пребегу, а также Великобритании — Джону Хардингу вменяется участие в военных действиях в качестве наемников и обучение для насильственного захвата власти. Им грозит смертная казнь.

Еще двум гражданам Великобритании — Эндрю Хиллу и Дилану Хилу — вменяется участие в военных действиях в качестве наемников и вербовка. Никто из наемников не согласился с выдвинутыми обвинениями.

В ДНР уже приговорены к смертной казни гражданин Марокко Ибрагим Саадун и граждане Великобритании Эйден Аслин и Шон Пиннер. Они признались в нарушении ст. 232 Уголовного кодекса ДНР (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности). Согласно утверждению следствия, британцы и марокканец за вознаграждение принимали участие в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР.

12 июля в ДНР вступила в силу отмена моратория на исполнение смертных приговоров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных