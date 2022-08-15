Минобороны заявило о ликвидации в Харьковской области 100 наемников из Польши и Германии

Ранее представитель оборонного ведомства заявлял, что ВКС России уничтожили до 250 наемников украинского «Иностранного легиона» в районе города Николаев. 9 августа в Минобороны сообщили, что количество иностранных наемников и специалистов на Украине за четыре последние недели сократилось на 549 человек.