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Минобороны заявило о ликвидации в Харьковской области 100 наемников из Польши и Германии

Ведомости

Российские военные уничтожили более 100 наемников из Польши и Германии в районе Золочева в Харьковской области, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, «высокоточным оружием ВКС России поражен пункт временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Золочев Харьковской области»: «Уничтожено свыше ста и ранено более 50 боевиков из Польши, а также Германии».

Ранее представитель оборонного ведомства заявлял, что ВКС России уничтожили до 250 наемников украинского «Иностранного легиона» в районе города Николаев. 9 августа в Минобороны сообщили, что количество иностранных наемников и специалистов на Украине за четыре последние недели сократилось на 549 человек.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении ЛНР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных