Минобороны заявило о ликвидации в Харьковской области 100 наемников из Польши и Германии
Российские военные уничтожили более 100 наемников из Польши и Германии в районе Золочева в Харьковской области, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, «высокоточным оружием ВКС России поражен пункт временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Золочев Харьковской области»: «Уничтожено свыше ста и ранено более 50 боевиков из Польши, а также Германии».
Ранее представитель оборонного ведомства заявлял, что ВКС России уничтожили до 250 наемников украинского «Иностранного легиона» в районе города Николаев. 9 августа в Минобороны сообщили, что количество иностранных наемников и специалистов на Украине за четыре последние недели сократилось на 549 человек.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении ЛНР.
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