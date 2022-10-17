Пушилин сообщил об обмене военнопленными с Украиной
Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил об очередном обмене военнопленными. По его словам, в Россию вернутся 110 человек.
«Сегодня проходит обмен по формуле 110 на 110. Мы Киеву отдаем в основном женщин», — написал он в своем Telegram-канале.
Пушилин уточнил, что в Россию вернутся 80 гражданских моряков, которых держали в заложниках. Также обменяют 30 военнослужащих из ДНР, ЛНР и других регионов России.
Ранее сегодня народная милиция ЛНР сообщила о возвращении 11 военных из украинского плена. До этого, 13 октября, Минобороны РФ рассказало о достигнутых договоренностях между Россией и Украиной по обмену военнопленными. В результате в РФ вернулись 20 военнослужащих.
Кроме того, обмен удалось произвести в конце сентября. Тогда, по словам Пушилина, были освобождены украинский бизнесмен и политик Виктор Медведчук (кум президента России Владимира Путина) и 55 военных.
14 октября президент РФ Владимир Путин заявил о заметной роли президента Турции Реджепа Тайип Эрдогана в решении вопроса по обмену военнопленными. Российский лидер подчеркнул, что Эрдоган включался лично в эту работу.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.
В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В конце сентября на этих территориях прошли референдумы по вопросу о вхождении в состав России. 5 октября Путин подписал федеральные законы о принятии в состав РФ четырех регионов.
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