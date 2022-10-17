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Пушилин сообщил об обмене военнопленными с Украиной

Ведомости

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил об очередном обмене военнопленными. По его словам, в Россию вернутся 110 человек. 

«Сегодня проходит обмен по формуле 110 на 110. Мы Киеву отдаем в основном женщин», — написал он в своем Telegram-канале. 

Пушилин уточнил, что в Россию вернутся 80 гражданских моряков, которых держали в заложниках. Также обменяют 30 военнослужащих из ДНР, ЛНР и других регионов России. 

Ранее сегодня народная милиция ЛНР сообщила о возвращении 11 военных из украинского плена. До этого, 13 октября, Минобороны РФ рассказало о достигнутых договоренностях между Россией и Украиной по обмену военнопленными. В результате в РФ вернулись 20 военнослужащих. 

Кроме того, обмен удалось произвести в конце сентября. Тогда, по словам Пушилина, были освобождены украинский бизнесмен и политик Виктор Медведчук (кум президента России Владимира Путина) и 55 военных.

14 октября президент РФ Владимир Путин заявил о заметной роли президента Турции Реджепа Тайип Эрдогана в решении вопроса по обмену военнопленными. Российский лидер подчеркнул, что Эрдоган включался лично в эту работу. 

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. 

В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В конце сентября на этих территориях прошли референдумы по вопросу о вхождении в состав России. 5 октября Путин подписал федеральные законы о принятии в состав РФ четырех регионов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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