В ЛНР сообщили о возвращении 11 военнопленных

Кроме того, в конце сентября обмен военнопленными между Москвой и Киевом произошел при посредничестве Анкары, писало турецкое агентство Anadolu. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак в соцсетях позднее рассказал, что Киев вернул 215 человек, в том числе более сотни бойцов и пять командиров батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) и десять иностранных наемников.