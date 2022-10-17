В ЛНР сообщили о возвращении 11 военнопленных
11 военных вернулись в Луганскую народную республику (ЛНР) из украинского плена. Об этом сообщает пресс-служба народной милиции ЛНР в Telegram-канале.
«Ночью 16 октября 2022 г. в Луганскую Народную Республику прибыла группа из 11 военнослужащих народной милиции, освобожденных из украинского плена в рамках договоренностей по обмену военнопленными», — говорится в сообщении.
По словам советника врио главы ЛНР Анны Сороки, военные рассказали об избиениях и пытках в украинском плену, также на них оказывалось психологическое давление. В пресс-службе ведомства уточнили, что военных доставили в больницу, чтобы оценить их физическое и психологическое состояние и помочь восстановиться после истязаний в плену.
13 октября Минобороны РФ сообщило о достигнутых договоренностях между Россией и Украиной по обмену военнопленными. В результате в РФ вернулись 20 военнослужащих. «Всем освобожденным военнослужащим оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь», – добавили в Минобороны.
Кроме того, в конце сентября обмен военнопленными между Москвой и Киевом произошел при посредничестве Анкары, писало турецкое агентство Anadolu. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак в соцсетях позднее рассказал, что Киев вернул 215 человек, в том числе более сотни бойцов и пять командиров батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) и десять иностранных наемников.
Информацию подтвердил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. По его словам, были освобождены украинский бизнесмен и политик Виктор Медведчук (кум президента России Владимира Путина) и 55 военных.
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