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В ЛНР сообщили о возвращении 11 военнопленных

Ведомости

11 военных вернулись в Луганскую народную республику (ЛНР) из украинского плена. Об этом сообщает пресс-служба народной милиции ЛНР в Telegram-канале.

«Ночью 16 октября 2022 г. в Луганскую Народную Республику прибыла группа из 11 военнослужащих народной милиции, освобожденных из украинского плена в рамках договоренностей по обмену военнопленными», — говорится в сообщении.

По словам советника врио главы ЛНР Анны Сороки, военные рассказали об избиениях и пытках в украинском плену, также на них оказывалось психологическое давление. В пресс-службе ведомства уточнили, что военных доставили в больницу, чтобы оценить их физическое и психологическое состояние и помочь восстановиться после истязаний в плену.

13 октября Минобороны РФ сообщило о достигнутых договоренностях между Россией и Украиной по обмену военнопленными. В результате в РФ вернулись 20 военнослужащих. «Всем освобожденным военнослужащим оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь», – добавили в Минобороны.

Кроме того, в конце сентября обмен военнопленными между Москвой и Киевом произошел при посредничестве Анкары, писало турецкое агентство Anadolu. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак в соцсетях позднее рассказал, что Киев вернул 215 человек, в том числе более сотни бойцов и пять командиров батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) и десять иностранных наемников.

Информацию подтвердил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. По его словам, были освобождены украинский бизнесмен и политик Виктор Медведчук (кум президента России Владимира Путина) и 55 военных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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