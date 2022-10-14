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Путин рассказал о роли Эрдогана в решении вопроса об обмене военнопленными

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сыграл заметную роль в решении ряда вопросов, включая обмен военнопленными между Россией и Украиной. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам участия в первой встрече глав государств в формате «Россия — Центральная Азия» в Астане.

«Как мы знаем, президент Турции господин Эрдоган сыграл уже достаточно заметную роль в решении ряда вопросов, в том числе, скажем, это связано с обменами [военнопленными]», — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что Эрдоган включался лично в эту работу. Российский президент также выразил благодарность турецкому лидеру. Кроме того, Путин упомянул активное участие Эрдогана в зерновой сделке. В то же время президент РФ вновь выразил сожаление, что зерно идет в беднейшие страны мира «в минимальном объеме».

По мнению Путина, страны, получающие украинское зерно, должны быть благодарны Эрдогану. Об этом российский лидер заявил накануне в ходе встречи с президентом Турции в Астане.

22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. 27 июля в Стамбуле начал работу Совместный координационный центр по вывозу сельхозпродукции.

Накануне, 13 октября, Минобороны РФ сообщило об обмене военнопленными с Украиной. В конце сентября Москва и Киев также провели обмен военнопленными при посредничестве Анкары. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак в соцсетях позднее рассказал, что Киев вернул 215 человек, в том числе более сотни бойцов и пять командиров батальона «Азов» (организация признана террористической и запрещена в РФ) и десять иностранных наемников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных