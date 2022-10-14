Путин рассказал о роли Эрдогана в решении вопроса об обмене военнопленными
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сыграл заметную роль в решении ряда вопросов, включая обмен военнопленными между Россией и Украиной. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам участия в первой встрече глав государств в формате «Россия — Центральная Азия» в Астане.
«Как мы знаем, президент Турции господин Эрдоган сыграл уже достаточно заметную роль в решении ряда вопросов, в том числе, скажем, это связано с обменами [военнопленными]», — сказал российский лидер.
Путин подчеркнул, что Эрдоган включался лично в эту работу. Российский президент также выразил благодарность турецкому лидеру. Кроме того, Путин упомянул активное участие Эрдогана в зерновой сделке. В то же время президент РФ вновь выразил сожаление, что зерно идет в беднейшие страны мира «в минимальном объеме».
По мнению Путина, страны, получающие украинское зерно, должны быть благодарны Эрдогану. Об этом российский лидер заявил накануне в ходе встречи с президентом Турции в Астане.
22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. 27 июля в Стамбуле начал работу Совместный координационный центр по вывозу сельхозпродукции.
Накануне, 13 октября, Минобороны РФ сообщило об обмене военнопленными с Украиной. В конце сентября Москва и Киев также провели обмен военнопленными при посредничестве Анкары. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак в соцсетях позднее рассказал, что Киев вернул 215 человек, в том числе более сотни бойцов и пять командиров батальона «Азов» (организация признана террористической и запрещена в РФ) и десять иностранных наемников.
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