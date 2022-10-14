Путин рассказал о роли Эрдогана в решении вопроса об обмене военнопленными

Накануне, 13 октября, Минобороны РФ сообщило об обмене военнопленными с Украиной. В конце сентября Москва и Киев также провели обмен военнопленными при посредничестве Анкары. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак в соцсетях позднее рассказал, что Киев вернул 215 человек, в том числе более сотни бойцов и пять командиров батальона «Азов» (организация признана террористической и запрещена в РФ) и десять иностранных наемников.