Газета
Политика

Минобороны сообщило об ударе по штабу иностранных наемников близ Николаева

Ведомости

Российские военные ракетным ударом атаковали штаб одного из подразделений иностранных наемников в районе Николаева, сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе города Николаев ракетным ударом поражен штаб одного из подразделений иностранных наемников», — сказал Конашенков.

Представитель Минобороны отметил, что оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ за сутки поразили пять пунктов управления украинских военных в районах Красногоровки, Невельского, Победы в ДНР, Новогригорьевки, Мирного Николаевской области, а также 87 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 179 районах.

Ранее по теме: Путин сообщил о мобилизации в России 318 000 человек

4 ноября Минобороны также сообщило, что Воздушно-космические силы (ВКС) России поразили цеха двух военных заводов на Украине – в Павлограде Днепропетровской области и Харькове. Также в оборонном ведомстве заявили о срыве попыток украинских военнослужащих провести атаку на купянском направлении близ Берестового Харьковской области и Куземовки Луганской народной республики (ЛНР). По данным Минобороны, вооруженные силы Украины (ВСУ) были отброшены на исходные позиции, потери с их стороны составили более 110 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины и др.

3 ноября в Минобороны сообщили о неудачных попытках наступления ВСУ по четырем направлениям. 1 ноября военное ведомство сообщило о нанесении массированных ракетных ударов по объектам систем управления, связи и энергетики Украины. В результате было нарушено управление группировками ВСУ и их тыловым обеспечением.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных