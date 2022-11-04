Минобороны сообщило об ударе по штабу иностранных наемников близ Николаева
Российские военные ракетным ударом атаковали штаб одного из подразделений иностранных наемников в районе Николаева, сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В районе города Николаев ракетным ударом поражен штаб одного из подразделений иностранных наемников», — сказал Конашенков.
Представитель Минобороны отметил, что оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ за сутки поразили пять пунктов управления украинских военных в районах Красногоровки, Невельского, Победы в ДНР, Новогригорьевки, Мирного Николаевской области, а также 87 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 179 районах.
4 ноября Минобороны также сообщило, что Воздушно-космические силы (ВКС) России поразили цеха двух военных заводов на Украине – в Павлограде Днепропетровской области и Харькове. Также в оборонном ведомстве заявили о срыве попыток украинских военнослужащих провести атаку на купянском направлении близ Берестового Харьковской области и Куземовки Луганской народной республики (ЛНР). По данным Минобороны, вооруженные силы Украины (ВСУ) были отброшены на исходные позиции, потери с их стороны составили более 110 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины и др.
3 ноября в Минобороны сообщили о неудачных попытках наступления ВСУ по четырем направлениям. 1 ноября военное ведомство сообщило о нанесении массированных ракетных ударов по объектам систем управления, связи и энергетики Украины. В результате было нарушено управление группировками ВСУ и их тыловым обеспечением.