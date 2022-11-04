Путин сообщил о мобилизации в России 318 000 человек
Президент России Владимир Путин заявил, что в стране мобилизовано 318 000 человек, количество добровольцев не сокращается. Об этом сообщает ТАСС.
«У нас уже 318 тыс. [мобилизованных]. Почему 318 тыс.? Потому что добровольцы идут. Количество добровольцев не сокращается», — сказал Путин во время общения с волонтерами.
По его словам, из этого числа 49 000 мужчин уже находятся в войсках и выполняют боевые задачи. Остальные мобилизованные занимаются подготовкой.
Частичная мобилизации в России началась 21 сентября по указу президента страны. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил о завершении частичной мобилизации в РФ. В ходе встречи с президентом глава Минобороны сообщил о 82 000 мобилизованных, которые уже отправлены в зону специальной военной операции, еще 218 000 проходят подготовку на полигонах. Всего планировалось призвать 300 000 человек.
31 октября в Минобороны заявили об окончательном завершении всех мероприятий, проводимых в рамках призыва по частичной мобилизации, включая выдачу повесток. Позже это подтвердил и Путин, подчеркнув, что в этом вопросе «поставлена точка».
Указ президента о завершении в стране частичной мобилизации не нужен, соответствующее заключение поступило от государственного правового управления администрации президента, сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.