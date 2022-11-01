Песков заявил об отсутствии необходимости в указе о завершении мобилизации
Указ президента о завершении в стране частичной мобилизации не нужен, соответствующее заключение поступило от государственного правового управления администрации президента, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Сообщаем: указ не нужен. На этот счет у нас есть заключения государственного правового управления администрации президента. Соответственно, точка поставлена — частичная мобилизация завершена. Разосланы соответствующие телеграммы Министерством обороны в военкоматы насчет остановки и дальнейшей нерассылки каких-либо повесток и так далее», – рассказал он.
Песков также уточнил, что в президентском указе от 21 сентября речь шла о призыве по частичной мобилизации 300 000 военнослужащих, этот указ выполнен, соответственно, на его основе не могут проводиться дополнительные мобилизационные мероприятия.
31 октября в Минобороны сообщили об окончательном завершении всех мероприятий, проводимых в рамках призыва по частичной мобилизации, включая выдачу повесток. Позже это подтвердил и президент России Владимир Путин. «С юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она [мобилизация] завершена. Но она завершена, точка поставлена», — сказал он, отметив, что не задумывался о необходимости подписывать отдельный указ о завершении частичной мобилизации.
28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил о завершении частичной мобилизации в стране. В ходе встречи с президентом министр обороны сообщил о 82 000 мобилизованных, которые уже отправлены в зону специальной военной операции. Другие 218 000 проходят подготовку на полигонах. Средний возраст мобилизованных граждан составил 35 лет, сообщил Шойгу.
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